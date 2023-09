Kar enajst nekdanjih nogometašev, ki so osvojili ligo prvakov, bomo imeli priložnost videti na petkovi dobrodelni tekmi v Stožicah, na kateri se bodo zbirala sredstva za prizadete v nedavnih poplavah. Med njimi bo tudi Zvonimir Boban, ki mu je leta 1994 to uspelo z Milanom. 54-letni Hrvat je danes desna roka Aleksandra Čeferina na Evropski nogometni zvezi. "Razlog, zakaj se bomo zbrali, je žalosten. Način, kako smo se skupaj odzvali, kako je to sprejelo slovensko ljudstvo, pa je fenomenalen."