Na petkovi izredni seji DZ o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 23. novembra

Roki za volilna opravila pa bi začeli teči 21. oktobra, še izhaja iz gradiva odbora, ki bo pripravil predlog odloka o razpisu referenduma.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.