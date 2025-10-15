Svetli način
Na petkovi izredni seji DZ o razpisu referenduma, ki bo predvidoma 23. novembra

Ljubljana, 15. 10. 2025 12.08 | Posodobljeno pred 30 minutami

STA , N.L.
Kolegij predsednice DZ se je dogovoril o sklicu izredne seje DZ, ki bo v petek. Poslanci bodo na njej obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo predvidoma 23. novembra. Tak predlog je namreč objavljen v delovnem gradivu za četrtkovo sejo odbora DZ za zdravstvo.

Roki za volilna opravila pa bi začeli teči 21. oktobra, še izhaja iz gradiva odbora, ki bo pripravil predlog odloka o razpisu referenduma.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?"

Zakon, ki mu pobudniki referenduma nasprotujejo, bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Primc prinesel podpise za referendum
Primc prinesel podpise za referendum FOTO: Bobo

Pobudniki referenduma pod vodstvom Aleša Primca, ki zakon vidijo kot krivičen in nehuman ter mu očitajo kršitev ustave, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo, so minuli petek v DZ vložili zahtevo za razpis referenduma, podprto z nekaj več kot 46.000 podpisi volivcev.

Po vložitvi s podpisi podprte zahteve volivcev, in če je ta popolna, ima DZ skladno z referendumsko zakonodajo sedem dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kot trideset dni in ne več kakor leto dni. Pri tem mora datum glasovanja, do katerega bi preteklo več kot 45 dni od dneva razpisa referenduma, DZ potrditi z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

DZ referendum pomoč pri končanju življenja zakon poslanci
KOMENTARJI (3)

frenk7
15. 10. 2025 12.45
+1
Osebkov, kot je primc, si pa Slovenci res ne zaslužimo,.... Kaj vse ta zemlja nosi,..... dobra je.
ODGOVORI
1 0
bronco60
15. 10. 2025 12.27
-2
tornadotex, verjetno si mlad, čil in zdrav, za to razumem tvoje bedarije.
ODGOVORI
0 2
tornadotex
15. 10. 2025 12.22
-1
Samomorilcev res ne moremo podpirati !!
ODGOVORI
3 4
