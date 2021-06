Na petkovi izredni seji tudi o spremembah opredelitve spolnih kaznivih dejanj

Izredna seja se bo v petek začela ob 10. uri. Kolegij predsednika DZ je danes podprl predlog, da bo na seji poslancem omogočeno sodelovanje na daljavo. DZ bo osmi dan po sprejetju razglasil ustavni zakon, po katerem bo ustava dopolnjena s pravico do uporabe in razvoja slovenskega znakovnega jezika. Določa pa tudi, da svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.

Poslanci bodo obravnavali tudi novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki odpravlja napako, zaradi katere je iz besedila zakona izpadlo sedem naselij. Kot je že pojasnil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, se je to zgodilo, ker so ob določitvi novih meja volilnih okrajev na ministrstvu iz geodetske uprave dobili napačne podatke, ki so jih nato vnesli v besedilo zakona. Na napako geodetske uprave je danes na kolegiju spomnil tudi poslanec SDS Branko Grims.

DZ mora spremembo potrditi do zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, ki bo 11. julija, sicer bi lahko bila legitimnost referenduma pod vprašajem. Spremembe zakona o določitvah volilnih enot so poslanci sicer sprejeli sredi februarja, s čimer so uresničili odločbo ustavnega sodišča iz leta 2018.

DZ bo v petek obravnaval tudi predlog novele kazenskega zakonika, ki prinaša spremembe opredelitve spolnih kaznivih dejanj. Predlog, ki so ga pripravile nevladne organizacije, je v DZ vložila opozicija in vsebinsko dopolnila vlada. Uvaja pa načelo soglasja, da morajo torej vsi udeleženi jasno izraziti, da soglašajo s spolnim dejanjem. Ta predlog zakona je bil uvrščen že na redno majsko zasedanje, a je DZ dnevni red zavrnil. Večino točk so uvrstili na izredne seje.

V petek bodo obravnavali tudi vladno novelo zakona o informacijski varnosti, po katerem bi se uprava za informacijsko varnost, zdaj organ v sestavi ministrstva za javno upravo, preoblikovala v samostojno strokovno službo vlade. Odbor DZ za notranje zadeve je besedilo novele za obravnavo na seji DZ pripravil v ponedeljek.