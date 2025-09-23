Svetli način
Slovenija

Pri Celju v celoti zgorelo povojno mladinsko taborišče

Celje, 23. 09. 2025 08.14 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
18

Na Petričku pri Celju je ob 2.30 izbruhnil požar v zapuščeni stavbi, ki je bila pred 80. leti povojno mladinsko taborišče. Požar je zajel ostrešje, objekt pa je v celoti pogorel. Gasilci so požarišče pregledali in aktivnosti zaključili okrog 5. ure.

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je dejal, da vzrok požara ugotavljajo pristojne službe, in dodal, da v objektu ni bilo elektrike, ponoči tudi ni bilo slabega vremena s strelami, kar naj bi kazalo, da je bil za požar najverjetneje kriv človeški faktor.

Aktivirani sta bili Poklicna gasilska enota Celje in eno od celjskih prostovoljnih društev.

V ponedeljek so predstavniki celjske občine v bližini te stavbe odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička, saj so se 80 let od konca druge svetovne vojne želeli spomniti tudi kot obdobja, ki ga je v lokalnem okolju zaznamovala usoda otrok, zaprtih v povojnem mladinskem taborišču na Petričku.

Gasilci
Gasilci FOTO: Luka Kotnik
požar celje petriček ogenj gasilci
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M E G A
23. 09. 2025 09.56
povojno mladinsko taborišče so napisali haha..ne bil je kar komunistični zapor za otroke .... požgali so ga pa sami da se bo nehalo govoriti o tej stavbi
ODGOVORI
0 0
holob
23. 09. 2025 09.54
Žalostno, kaj je nastalo iz nekoč najbolj priljubljenega objekta v Celju.
ODGOVORI
0 0
velikiblek
23. 09. 2025 09.54
Rdeča zvezda je bila na delu.
ODGOVORI
0 0
knap11
23. 09. 2025 09.58
veliki.... A to misliš na Janšo?
ODGOVORI
0 0
medo357
23. 09. 2025 09.52
+3
Če ste poslušali nedavne novice o teh grozotah, ste videli in slišali, kako elegantno so se izognili povedati resnico o njihovih starših, sramota za medije in poklic novinarja!
ODGOVORI
3 0
Korošec77
23. 09. 2025 09.29
+2
Morda je po včerajšnjem pisanju o tem kraju nekomu , ki je bil morda nekoč otrok iz Petrička, po vseh letih travme bilo dovolj in je hišo trpljenja požgal. Bral sem knjigo Otroci s Petrička, velika tragika in žalost. Ne bi se čudil...kakšen insert lahko preberete tudi tukaj, če še n iste: ....ww.druzina.si/clanek/janez-crnej-petricek-otroci-s-petricka-teharje-34
ODGOVORI
3 1
TEHNOVED
23. 09. 2025 09.26
+4
NEKOGA JE BOLELA RASNICA
ODGOVORI
6 2
TEHNOVED
23. 09. 2025 09.27
+1
#RESNICA
ODGOVORI
2 1
pomaranča
23. 09. 2025 09.18
+9
V Celju se tako rešujejo težave s spomeniškim varstvom.
ODGOVORI
9 0
4krogci
23. 09. 2025 09.07
-2
uceri postavli table, dans pozgal poslopje...ah primitivizem stajercov v vsej svoji velicini!
ODGOVORI
7 9
aviktora
23. 09. 2025 08.59
+15
Odgovor na včerajšnji dogodek, sramota?
ODGOVORI
17 2
mentorhercul
23. 09. 2025 08.56
+11
Po toliko letih se zakrivajo sledi.
ODGOVORI
19 8
rokkk1
23. 09. 2025 08.54
+8
predvsem zelo ... žalostno.
ODGOVORI
10 2
Deathstar
23. 09. 2025 08.52
-8
Končno...Porušiti in pospraviti to denacionalizacijsko sramoto...
ODGOVORI
7 15
ArseneLupin
23. 09. 2025 09.06
+7
Torej najbolje da se poruši še taborišče Auscwitzm pa Dachau, pa Star Pisker.... pa vašo hišoč....???
ODGOVORI
11 4
Deathstar
23. 09. 2025 09.11
+9
Zadnjih 20 let ali več ni bilo gor nič drugega, kot porušena bajda in pa leglo drogerašev in brezdomcev..... Objekt je bil sramota v takšnem stanju....
ODGOVORI
9 0
