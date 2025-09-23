Pri Celju v celoti zgorelo povojno mladinsko taborišče

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je dejal, da vzrok požara ugotavljajo pristojne službe, in dodal, da v objektu ni bilo elektrike, ponoči tudi ni bilo slabega vremena s strelami, kar naj bi kazalo, da je bil za požar najverjetneje kriv človeški faktor.

Aktivirani sta bili Poklicna gasilska enota Celje in eno od celjskih prostovoljnih društev.

V ponedeljek so predstavniki celjske občine v bližini te stavbe odkrili informacijsko tablo o otrocih s Petrička, saj so se 80 let od konca druge svetovne vojne želeli spomniti tudi kot obdobja, ki ga je v lokalnem okolju zaznamovala usoda otrok, zaprtih v povojnem mladinskem taborišču na Petričku.