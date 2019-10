Na Petrol po pnevmatike priznanih blagovnih znamk

Zimska oprema na vozilih je pri nas predpisana z zakonom in prelomni datum, ko moramo vozniki poskrbeti, da so naši jekleni konjički opremljeni z ustreznimi zimskimi pnevmatikami oziroma imamo v prtljažniku ustrezno velike verige, je 15. november. S stališča varnosti se je najbolje odločiti za prvo možnost, saj imajo zimske pnevmatike zaradi globljega profila in več lamel boljši oprijem tako na suhi kot tudi na mokri in spolzki cesti, še zlasti, če temperature padejo pod sedem stopinj Celzija.

Zimske pnevmatike imajo zakonsko določeno oznako M+S (tudi M & S ali M. S.), ki pomeni, da so prilagojene za blato in sneg (ang. »Mud and Snow«). Če izpolnjujejo merila posebnega testa za zimske razmere (dosegajo visoko raven oprijema, vodljivosti in drugih meril, ki vplivajo na vožnjo pozimi), so označene s snežinko.

Pozimi so letne pnevmatike veliko manj varne. Ko se temperature spustijo pod sedem stopinj Celzija, izgubijo večino lastnosti, ki jim zagotavljajo varnost na cesti.

Če nimajo dovolj profila, potrebujete nove

Pomembno je, da profil zimskih gum ni manjši od treh milimetrov, saj v tem primeru ne morejo zagotavljati optimalnega oprijema. Če je profil manjši od treh milimetrov, potrebujete nove. Na Petrolu lahko izbirate med kakovostnimi pnevmatikami različnih blagovnih znamk za osebna, poltovorna, tovorna, terenska in SUV vozila, nakup pa lahko opravite bodisi na bencinskem servisu, v spletni trgovini eShop ali v eni izmed Petrolovih servisnih delavnic TipStop Vianor. S Petrol klub plačilno kartico jih lahko kupite tudi na deset obrokov, pri čemer so člani Petrol kluba pri nakupu kompleta štirih pnevmatik katere koli blagovne znamke deležni dodatne ugodnosti – brezplačnega zavarovanja pnevmatik in avtomobilske asistence ob poškodbi pnevmatik za dve leti.

Zimske pnevmatike le pozimi

Zlasti tisti, ki na leto prevozijo malo kilometrov, zimskih pnevmatik spomladi ne zamenjajo za letne. Takšno ravnanje močno odsvetujemo! Zimske namreč v toplem vremenu postanejo zelo mehke, na pregretem asfaltu se precej slabše odzivajo in ne zagotavljajo učinkovitega zaviranja. Poleg tega boste z njimi zaradi strukturnih lastnosti porabili več goriva, ker se hitreje obrabljajo, pa jih bo treba prej zamenjati, kar vas lahko na koncu stane več kot redno sezonsko menjavanje.

Celoletne se ne morejo primerjati z zimskimi

Če se z avtomobilom vozite res malo in na leto prevozite manj kot 10.000 kilometrov, je bolje, da kupite celoletne pnevmatike. Tako boste imeli optimalen nadzor nad vozilom v toplem in hladnem vremenu, prav tako boste izpolnjevali vse zakonske predpise glede sezonske uporabe gum. Kljub temu se je treba zavedati, da je to kompromis – testi pnevmatik so namreč pokazali, da so tudi najboljše celoletne pnevmatike zgolj povprečne in se nikakor ne morejo primerjati z zimskimi, poleti pa bo poraba goriva zaradi njihovih strukturnih lastnosti višja kot pri letnih pnevmatikah.

Od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu predpisano zimsko opremo. Obvezna je tudi v zimskih razmerah – te so na cesti ali njenem delu takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali ko je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica).

