Na plaži le ob upoštevanju omejitev

Kljub hladnejšemu vremenu je od danes v Sloveniji uradno odprta kopalna sezona. To bo ob preventivnih higienskih ukrepih za preprečevanje okužb z novim koronavirusom letos zaznamovalo predvsem zagotavljanje medosebne razdalje, razkuževanje opreme in omejitev števila gostov na kopališčih. Temperatura morja je okoli 23 stopinj Celzija.

Predvideno število kopalcev in dovoljeno število obiskovalcev mora upravljavec kopališča prilagoditi za doseganje varnostne razdalje med obiskovalci in kopalci v vodi. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kjer ni mogoče ohranjati ustrezne medosebne razdalje.

Letošnja kopana sezona bo drugačna od vseh, ki smo jih bili vajeni do sedaj. Po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) glede preventivnih ukrepov bodo na kopnem obiskovalci plaž in kopališč morali ohranjati razdaljo vsaj meter in pol. V vodi je zahtevana razdalja med kopalci dva metra. V skupini lahko plavajo ali se zadržujejo skupaj le člani istega gospodinjstva. Na NIJZ so v navodilih opozorili, da je pomembno, da na kopališča in plaže obiskovalci vstopajo le zdravi in tudi brez blagih znakov okužbe.

Po mnenju številnih obiskovalcev plaž so priporočila neživljenjska. Bomo ob turističnem navalu sploh lahko zagotavljali ustrezno razdaljo na kopnem in v vodi?

Na bazenih je poleg zaščitnih mask, kjer ni mogoče upoštevati ustrezne medosebne razdalje in v zaprtih prostorih, kot so sanitarije, za obiskovalce obvezno tudi razkuževanje rok, in sicer ob vstopu in izstopu v sanitarne prostore, garderobe, pred uporabo tušev, skladno s priporočili pa tudi ob obisku barov in restavracij. Zaščitne maske so obvezne tudi za zaposlene na kopališčih.

NIJZ izposojo opreme odsvetuje

Upravljavci so kopališča in plaže označili z opozorilnimi tablami, talnimi oznakami, senčnike in ležalnike so razmaknili na zahtevano razdaljo, zagotavljati pa bodo morali tudi redno razkuževanje površin, ki jih uporabljajo kopalci. Vsako uro bo tako potrebno razkuževanje kontaktnih površin, kot so ograje, držala in kljuke, dnevno pa ležalnike senčnike in drugo skupno opremo. Izposojo opreme na NIJZ sicer odsvetujejo, v primeru, da deluje, pa je treba zagotoviti njeno razkuževanje ob menjavi uporabnika. Zagotavljanje ukrepov je obvezno na kopališčih z upravljavcem.

Slovenija ima po podatkih Agencije RS za okolje 48 uradnih kopalnih voda oziroma odsekov na slovenskih jezerih, rekah in morju. Vsi so po analizah, opravljenih pred začetkom kopalne sezone, za kopanje varni. Med njimi je po ocenah 38 odličnih kopalnih voda, pet dobrih, štiri pa so zadostne. Kot povsod po Evropi so najbolj kakovostne kopalne vode v morju. V času kopalne sezone Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano vsakih 14 dni spremlja kakovost vode. Aktualne podatke o analizah je mogoče spremljati na spletni strani Arsa.