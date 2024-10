Na plazu Slano blato opazili medvedko z mladiči, prebivalci zaskrbljeni

Prebivalci Lokavca pri Ajdovščini so zaskrbljeni zaradi medvedke s tremi mladiči, ki so jih lovci pred tednom dni opazili na plazu Slano blato. Medvedja družina si je na krmišču postregla s hrano, namenjeno divjim prašičem. Medvedje so se na tem območju doslej pojavljali samo prehodno, zato ne vedo, kolikšno nevarnost predstavljajo za domačine in sprehajalce. Na pobočju Čavna je namreč veliko pohodnih in kolesarskih poti.