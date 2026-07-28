Na pobočju Planine tudi s pomočjo letal pogasili požar

Letali sta v štirih odmetih skupno odvrgli 12.000 litrov vode, so pojasnili. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Stara Fužina in pripadniki ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode Bohinj pa so letaloma med zajemanjem vode na Bohinjskem jezeru nudili varovanje. O dogodku je bila obveščena tudi policija, so še navedli na upravi.

Velika požarna ogroženost

Za večji del Primorske sicer že od začetka julija velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prav zaradi napovedanega intenzivnega vročinskega vala bo uprava v teh dneh znova preverila požarno ogroženost, je za STA v ponedeljek pojasnil generalni direktor uprave Leon Behin.

V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. FOTO: Arso