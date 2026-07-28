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Slovenija

Na pobočju Planine tudi s pomočjo letal pogasili požar

Bovec, 28. 07. 2026 19.22 pred 45 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Letala Air Tractor za gašenje

Na pobočju Planine v občini Bovec je okoli 10.30 izbruhnil požar, ki so ga gasilci prostovoljnih gasilskih društev Log pod Mangartom, Bovec, Srpenica in pa državna enota za gašenje iz zraka z dvema letaloma uspešno pogasili, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. O požaru jih je obvestil občan, ki je na pobočju opazil dim.

Letali sta v štirih odmetih skupno odvrgli 12.000 litrov vode, so pojasnili. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Bohinjska Bistrica, Stara Fužina in pripadniki ekipe civilne zaščite za reševanje na vodi in iz vode Bohinj pa so letaloma med zajemanjem vode na Bohinjskem jezeru nudili varovanje.

O dogodku je bila obveščena tudi policija, so še navedli na upravi.

Velika požarna ogroženost

Za večji del Primorske sicer že od začetka julija velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prav zaradi napovedanega intenzivnega vročinskega vala bo uprava v teh dneh znova preverila požarno ogroženost, je za STA v ponedeljek pojasnil generalni direktor uprave Leon Behin.

V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
FOTO: Arso

Uprava v sušnih razmerah z izjemno visokimi temperaturami razglaša požarno ogroženost naravnega okolja ter v sodelovanju z drugimi službami izvaja tudi preventivne aktivnosti za zaščito naravnega okolja v Sloveniji. Za del države je velika požarna ogroženost naravnega okolja v veljavi že od 8. julija letos, v tem tednu pa bo ponovno razglašena za vso državo, so napovedali.

V četrtek bo Behin na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali air tractor ob požarih, dosedanje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo, so napovedali na upravi.

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KOMENTARJI3

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flojdi
28. 07. 2026 20.08
Dobro.?ampak le kak je danes v zraku da se mi ze cel dan solzijo oči(pa mačku tudi)..aja..mogoce saharski pesek pa pogorene gmajne..drugega pač nič
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0 0
BBcc
28. 07. 2026 19.51
Vsaj ena vlada, ki je nabavila nekaj pametnega in uporabnega.
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+2
3 1
Banion
28. 07. 2026 19.43
kljub vsemu so bili ti traktroji očitno pravi nakup
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