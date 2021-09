Na pobudo Policije bodo nasprotnikom cepljenja prepovedali zbiranje pred RTV

Skupina 15 do 20 ljudi, zbrana okrog Ladislava Trohe , je v petek zvečer vdrla v prostore RTV Slovenija. Posredovala je Policija, ki je sprva protestnike usmerila proti izhodu, nekateri pa so se temu upirali. Od petka sicer protestnikov na Kolodvorski ni več, Policija pa je nadzirala okolje.

Ko je ljubljanska upravna enota odločala prvič, so zavrnili prošnjo Policije, naj shode, ki potekajo že od maja, prepovejo. Policisti so takrat ugotovili, da društvo Osveščeni prebivalci Slovenije (OPS) ne zagotavlja zadostne varnosti in reda na shodih pred RTV. Upravna enota je konec julija sklicala ustno obravnavo in postopek za prepoved ustavila, zato je morala Policija shode dopustiti.

Danes pa je načelnik Upravne enote Ljubljana Bojan Babič povedal, da bodo Trohi in njegovim podpornikom na pobudo Policije odvzeli dovoljenje za javno zbiranje pred RTV Slovenija. Sprva tega niso naredili, ker da varuhi reda niso navedli razlogov za prepoved. Zdaj je Policija utemeljila razloge na štirih straneh, ustna obravnava pa bo jutri, poroča novinar 24UR Anže Božič.