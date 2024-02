Na počitnice v Terme Čatež: neomejena vodna zabava v največjem vodnem parku pri nas!

OGLAS

Terme Čatež se s svojim največjim vodnim parkom v osrednji Evropi, uvrščajo na vrh seznama destinacij za nepozabne zimske počitnice.

Terme Čatež

Zima? Poletje? V Termah Čatež je vodna zabava na voljo 365+1 dni v letu Zimska Termalna Riviera je pravi raj za vse, ki uživajo v vodnih užitkih ne samo poleti, ampak tudi v hladnejših mesecih. Zaplavajte v termalni vodi največjega pokritega kompleksa bazenov pri nas in odkrijte vodni raj na več kot 6.500 m2. Odprta vsak dan, med 9. in 21. uro, zimska Termalna riviera nudi neomejeno vodno zabavo prav vsak dan v letu, od ponedeljka do nedelje, med šolskimi počitnicami in prazniki tako za hotelske, kot tudi za enodnevne goste. Edinstvena kombinacija vodnih doživetij in termalnega udobja Tri kupole zimske Termalne riviere nudijo nepozabno vodno zabavo za majhne in velike. Divja reka in tobogan kamikaza bosta pognala kri po žilah še tako pogumnim junakom, ljubitelji adrenalina bodo uživali na toboganih in bazenu z valovi ter ujeli svoj val na progi za deskanje, ljubitelje hitrih spustov pa bo navdušil tobogan z zaprto cevjo s svetlobnimi učinki. Drevo doživetij z grmenjem in dežjem bo pričaral občutek prave tropske nevihte, hitri vodni tok divje reke pa nepozabno pustolovščino. Mlajši otroci se bodo na gusarsko doživetje podali na čisto pravi gusarski ladji s škropilnikom, najmlajši pa na čofotalnikih in mini tobogančkih. V bazenu nepravilnih oblik najdete na masažnih ležiščih, v whirpoolih ali pod slapovi svoj kotiček vsi, ki se radi razvajate. Termalni čateški vrelci imajo namreč blagodejni vpliv na telo in poskrbijo za prijetno sprostitev po dnevu polnem zabave.

Otroška animacija in drsališče Najmlajše obiskovalce pričakuje bogat animacijski program, ki bo napolnil njihove dneve s smehom in radovednostjo. Ustvarjalne delavnice, plesne zabave in otroški disko, družabne in športne igre in vodna animacija bodo na sporedu vsak dan šolskih počitnic. Poleg tega bo drsališče pravo prizorišče za veselo družinsko zabavo, kjer bodo otroci in njihovi starši uživali v drsanju na ledu. Lahkotnost bivanja V času zimskih počitnic so v Termah Čatež pripravili super družinske ponudbe, ki nudijo lahkotnost bivanja v kar treh hotelih, brezplačno bivanje za dva otroka in bogat samopostrežni zajtrk in večerjo. Nekateri hoteli so z zimsko Termalno riviero povezani s povezovalnim hodnikom, kar še dodatno olajša premikanje iz ene lokacije na drugo. Za družine, ki tudi v času počitnic rade občutijo udobje doma, pa so na voljo prostorni apartmaji, ki poskrbijo, da družinska rutina ostaja nemotena tudi stran od doma.

