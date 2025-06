Na počitnice z Brnika: pričenja se glavna turistična sezona

Ponudba čarterskih letov z Letališča Jožeta Pučnika bo do konca leta postregla z 52 različnimi destinacijami. Glavnina letov bo v poletni sezoni. Slovenski letalski potniki za svojo počitniško destinacijo sicer največkrat izberejo Grčijo in Turčijo, sledijo Španija, Egipt in Tunizija.

Poleg tega bodo turistične agencije potnikom do konca leta omogočile tudi lete v Francijo, Italijo, Črno goro, Portugalsko, Islandijo, Irsko in drugam.Lete izvaja pet čarterskih prevoznikov, to so Trade Air, Sky Vision, Nesma Airlines, Nouvelair in Free Bird.

Organizatorji potovanj pa so turistične agencije Palma, Intelekta, ETI in Oasis. Danes je začetek glavne poletne počitniške sezone odprla agencija Palma, ki čarterske lete organizira skupaj z agencijo Relax Turizem in v sodelovanju s prevoznikom Trade Air.