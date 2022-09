Na počivališču Lukovica iz kombija izstopilo 33 migrantov

Osebe, ki so se sprehajale po štajerskem počivališču v smeri Ljubljane, so zmotile obiskovalce, zato so poklicali policijo. Ta je ugotovila, da gre za 33 posameznikov iz Afganistana, Pakistana in Indije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Po do sedaj zbranih informacijah so se migranti do počivališča pripeljali s kombijem z romunskimi registrskimi oznakami. Policisti predvidevajo, da se je pokvaril.

Primer suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo še raziskujejo in nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

GPU ukinil tri enote tri enote avtocestne policije

Promet na slovenskem avtocestnem omrežju se je v zadnjih letih močno povečal. Da bi zagotovili večjo varnost udeležencev v prometu tudi na hitrih cestah in avtocestah, je bila v začetku leta 2021 ustanovljena avtocestna policija (UAP). Slednja skrbi za večjo prometno varnost, hkrati pa, kot pravijo na Policiji, želi prispevati k dvigu prometne kulture.