Na Počku z odliko izvedli prikazno vajo

"To je bil dinamičen prikaz vaje, ki v Sloveniji traja že dlje časa. S tem sta Republika Slovenija in SV pomembno prispevali k večji vseevropski vaji Defender Europe 2021. Danes je bila prikazana izjemno kompleksna vaja, ki se na prvi pogled mogoče zdi enostavna, vendar je bilo glede na število sodelujočih zahtevno zagotoviti, da je vse delovalo tako, kot mora," je po zaključku prikazne vaje povedal Tonin in ob tem pohvalil sodelujoče za odlično izvedbo.

"Slovenska vojska je s tem pokazala visoko stopnjo pripravljenosti in vsi, ki so jo spremljali, tudi generalski zbor, so vajo ocenili kot odlično izvedeno, kar me kot ministra veseli," je še poudaril slovenski obrambni minister.

Škerbinc pa je v izjavi poudaril, da so enotnost, solidarnost in kohezija značilnosti zavezništva na političnem področju, na vojaškem področju pa so to sodelovanje, povezovanje, integracija ter predvsem trdo usposabljanje in skupne vaje. "To so osnovni pogoji za to, da bomo, če bo potrebno, prevladali na bojišču in zagotovili zmago," je poudaril.

Med 17. in 22. majem v Sloveniji poteka niz vaj Defender Europe 2021, ki so jih poimenovali Zvezdni vitez, Jadranski udar in Takojšen odgovor, pripadniki SV pa sodelujejo tudi na vajah na Madžarskem, Češkem in v Nemčiji.

Na letošnji vaji preizkušajo koncept delovanja Slovenske vojske v Sloveniji kot delu zaledja Nata ob upoštevanju dejstva, da je del enot Slovenske vojske napoten v sestave zavezništva zunaj Slovenije. Slovenija je enakovredna partnerica zavezništva Nato, so navedli na spletni strani Slovenske vojske.

S sodelovanjem na vajah SV izgrajuje vojaške zmogljivosti, se uri in povezuje. Obenem pa kot enakovreden partner utrjuje svojo vlogo v zavezništvu, da bi bile sile za zagotavljanje skupne varnosti in miru učinkovitejše in odzivnejše .