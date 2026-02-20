Naslovnica
Slovenija

'Na podatke svoje pazi, da te po žepu ne oplazi'

20. 02. 2026

Biometrični podatki otroka na spletu

Vsaj ena od aplikacij na mobilnem telefonu najverjetneje ve, če lastnik kupuje stanovanje, se izogiba mlečnim izdelkom ali pa redno igra tenis. Lahko pa ve tudi druge osebne zgodbe, kot so lahko težave v zakonu ali pa depresija. Morda za slednje ve celo prej, kot si je uporabnik to priznati sam sebi. "Nihče ni namestil kamer v vašo spalnico. Dovolj je bilo, da ste nekajkrat kliknili 'strinjam se'," opozarjajo pri informacijskem pooblaščencu.

Aplikacija ne potrebuje izpovedi uporabnika elektronske naprave. Potrebuje le vzorec njegovega tipkanja, lokacijo nočnih sprehodov in hitrost, s katero drsi po zaslonu. Na ta način lahko o osebi sestavi zelo podrobno sliko. Te podatke pa potem lahko s pridom izkoristi in lastniku naprave ponudi oglase, prilagojene njegovim trenutnim željam in potrebam.

"Tista zabavna aplikacija, ki vaš obraz spremeni v risanko ni brezplačna. Zakaj potrebuje dostop do vaših stikov in GPS-lokacije? Ko na spletu nekaj uporabljate zastonj, niste stranka, ampak izdelek," opozarjajo pri Informacijskem pooblaščencu.

S tem, ko oseba naložili "brezplačno" igrico ali filter, namreč proda biometrični odtis svojega obraza in seznam vseh svojih stikov podjetju, za katerega morda še nikoli ni slišala.

Preberi še 'Pazi, kaj deliš naokoli, da se ti ne smejijo vsi na šoli'

"Medtem ko zastirate rolete, da se zaščitite pred pogledi sosedov, v ozadju vašega telefona teče tiho zbiranje informacij, s katerimi se hranijo algoritmi. Vaš telefon ni več samo zasebna naprava, postal je vaš najgloblji zaupnik, skriti dnevnik in žepna sledilna naprava obenem," dodajajo.

Pet minut za več zasebnosti - kaj svetuje Informacijski pooblaščenec

Danes zvečer, preden odložite telefon na nočno omarico, naredite tole:

Preglejte dovoljenja aplikacij. Izklopite kamero, mikrofon in lokacijo vsem aplikacijam, ki jih za osnovno delovanje ne potrebujejo.

     Na iPhone napravah: Nastavitve Zasebnost in varnost

     Na Android napravah: Nastavitve Aplikacije Dovoljenja ali Nastavitve Zasebnost Upravitelj dovoljenj

Izbrišite aplikacije, ki jih ne uporabljate. Vsaka nerabljena aplikacija pomeni odprta vrata. Če je niste uporabili v zadnjem mesecu, je verjetno ne potrebujete.

Preberite, preden kliknete Strinjam se. Če vas pogoji uporabe zmrazijo ali pa so popolnoma nerazumljivi, aplikacije ne namestite.

Izklopite oglaševalsko sledenje. Na iPhone napravah: Nastavitve Zasebnost Sledenje izklopite "Dovoli zahteve za sledenje" Na Android napravah: Nastavitve Zasebnost Več naprednih storitev Oglasi izbrišite/ponastavite ID za oglaševanje.

Katere podatke zbirajo aplikacije?

Posamezniki v EU imajo pravico, da izvejo, katere podatke različne aplikacije, spletne trgovine in socialna omrežja zbirajo o njih, koliko časa jih hranijo in za kakšne namene jih uporabljajo. Zahtevajo pa lahko tudi kopijo podatkov.

Te informacije lahko osebe dobijo neposredno od upravljavcev, na primer spletnih trgovin ali socialnih omrežij, ki dostop do podatkov običajno omogočajo z oddajo posebnih obrazcev, ki so dostopni v nastavitvah zasebnosti.

Preberi še 'Vemo, koga bo otrok pripeljal na obisk, ne pa tudi, s kom govori na spletu'

"Če vam upravljavec ne posreduje navedenih podatkov v enem mesecu, lahko podate prijavo nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov. Ker gre večinoma za tuja podjetja, bodo nadzorne postopke v teh primerih vodili drugi evropski nadzorni organi," še svetujejo pri Informacijskem pooblaščencu.






