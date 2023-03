Na Pogačarjev trg v Ljubljani se vrača Odprta kuhna

"Prizadevamo si, da sestavimo okusno mešanico svetovnih kuhinj, uspešnic ulične hrane in domačih jedi iz različnih slovenskih regij ter vse skupaj začinimo s ščepcem trendov in novosti," je pred začetkom nove sezone o ponudbi poudaril direktor in ustanovitelj Odprte kuhne Lior Kochavy.

Sodelovanje v novi sezoni Odprte kuhne je po navedbah organizatorjev doslej potrdilo več kot 60 različnih ponudnikov, od tega skupno 10 novih.

Tudi letos eno osrednjih načel kulinarične tržnice ostaja trajnost. "Že pred leti smo iz Odprte kuhne izločili vso plastiko, vestno ločujemo odpadke, k trajnostnim načinom delovanja spodbujamo naše partnerje, spodbujamo trajnostni pristop pri pripravi jedi z lokalnimi, sezonskimi sestavinami in s čim manj odpadka, obiskovalce pa vabimo, da Odprto kuhno obiščejo peš, s kolesom ali javnim prevozom," so v sporočilu za javnost še povzeli direktorja.

Kot je dodal Kochavy, bodo tudi letos ob zaključku vsake Odprte kuhne v Ljubljani viške hrane v sodelovanju s Slovensko filantropijo razdelili družinam v socialni stiski.