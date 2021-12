Na Pogačarjevem trgu spet inšpektorji

Tudi danes je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani živahno. Hiške s pijačo in jedačo so odprte, poleg obiskovalcev pa so si razmere prišli spet ogledat tudi inšpektorji, ki so bili na trgu že včeraj, ko glob niso napisali. Eden od gostincev, ki ima hiško na Pogačarjevem trgu, je pojasnil, da pričakuje, da se bodo stvari rešile tako, da bodo tudi sami lahko obratovali, kot to lahko delajo na tržnici, v nasprotnem primeru pa so že podpisali pooblastilo odvetniku, ki bi jih zastopal v primeru spora. A želi si, da se to ne bi zgodilo. Strinja se namreč tudi s tem, da bi Pogačarjev trg ogradili in bi že na vhodu preverjali izpolnjevanje pogoja PCT. Če pa bi gospodarsko ministrstvo danes sprejelo odločitev o prepovedi obratovanja tržnice, bi to odločitev spoštovali, je še dejal.