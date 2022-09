Na pogajanjih za javni sektor zbližali stališča

Vendar pa povišanja za en plačni razred ne bodo deležni vsi javni uslužbenci, in sicer bodo izvzeti zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so se jim plače povečale z dogovorom novembra lani. Sprva je vlada predlagala, da se izvzame tudi policiste, in sicer zaradi 74.a člena zakona o organiziranosti in delu v policiji, po katerem se policistom lahko osnovna plača zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev poveča do 20 odstotkov. Kot pa je za STA pojasnil predsednik Policijskega sindikata Slovenije Rok Cvetko, so razumeli, da je bil predlog glede policistov nato umaknjen.

Medtem se v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi ne strinjajo s predlogom, po katerem zvišanja za en plačni razred ne bodo deležni vsi zaposleni, ki so se jim plače povišale z dogovorom novembra lani. Predsednica sindikata Slavica Mencingar pravi, da zdaj pričakujejo nekatere rešitve tudi od resornih pogajanj, ki se začenjajo v sredo zjutraj. Z izhodišči, ki jih je za ta pogajanja sprejela vlada, pa še niso seznanjeni.

V Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije po besedah predsednice Irene Ilešič Čujovič v sredo pričakujejo tudi protipredlog vladne strani, sami so namreč predlog za drugi krog pogajanj podali že februarja in sedanjo vlado z njim seznanili avgusta.

Kot je pojasnila, njihov predlog pravzaprav izhaja iz tega, da so novembra lani ustvarili plačna nesorazmerja; čeprav tega sami niso želeli, ampak bolj vladna stran, so dali prednost predvsem eni plačni podskupini, zdravstveni negi, medtem ko so vse ostale profile v zdravstvu in socialnem varstvu nekako pustili ob strani. Gre tako za zdravnike kot za farmacevtske delavce, delovne terapevte, fizioterapevte, sanitarne inženirje, radiološke inženirje in del socialnega varstva ter plačno skupino J, je pojasnila.