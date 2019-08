Na pohodu mišja mrzlica, letos že več kot 200 primerov obolelih

Povzročitelj virusa hemoragične mrzlice kroži med glodalci, kot so miši, voluharji in podgane.

Pri tako imenovani hemoragični mrzlici gre za virusno okužbo, ki jo povzročajo predvsem virusi Hantaan, Seoul, Puumala in Dobrava (v Sloveniji bolezen povzročata predvsem zadnja dva). Povzročitelj kroži v naravnih žariščih med glodalci, kot so miši, voluharji in podgane. Po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo ljudje naključni gostitelji virusa, bolezen pa se z glodalca na človeka prenese prek vdihavanja virusov, ki se nahajajo v izločkih glodalcev. S temi iztrebki se okuži hrana, voda in okolje.

Bolezen se običajno pojavlja v pomladansko-poletnih in jesenskih mesecih, ko se ljudje več zadržujejo na prostem. Za boleznijo se večina ljudi okuži pri opravljanju del v gozdu, nekateri pa pri čiščenju in pospravljanju kleti ter okolice domačij ali sprehodu po gozdu.

Zadnja smrtna žrtev leta 2008

Bolezen se pogosteje pojavlja na podeželju pa tudi v mestih, kjer glodalci z iztrebki onesnažijo predmete in hrano v kleteh, skladiščih. Glavni žarišči mišje mrzlice sta pri nas v jugovzhodni Sloveniji in podravski regiji. Med okuženimi trikrat več moških kot žensk, najpogosteje pa so ti stari od 25 do 64 let. V zadnjih 35 letih je pri nas zaradi bolezni umrlo 15 ljudi, nazadnje je bila smrtna žrtev zabeležna leta 2008.