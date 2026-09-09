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Slovenija

Na Pohorju gobarji, v gozdu pa veliki zveri: ZGS opozarja na previdnost

Maribor, 09. 09. 2026 10.49 pred 46 minutami 3 min branja 4

Avtor:
N.V.
Medved na Pohorju

Na Pohorju je v polnem teku sezona gobarjenja, Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) pa obiskovalce zaradi prisotnosti volkov in medvedov poziva k previdnemu in odgovornemu ravnanju. Gobarji naj se z ustreznim vedenjem izognejo morebitnim srečanjem in konfliktom z velikimi zvermi ter upoštevajo pravila gozdnega bontona, ki narekuje, da lahko posameznik nabere največ dva kilograma gob, mahov in gozdnih plodov, kot je kostanj.

"Gozd je prostor svobode, a tudi spoštovanja in odgovornosti, predvsem do njegovih živalsko-rastlinskih prebivalcev in lastnika. Odgovorno obnašanje v gozdu pomeni, da ne škodujemo rastlinam, ne vznemirjamo živali, da iz gozda odnesemo vse odpadke, da ne vozimo tam, kjer to ni dovoljeno, in da ne oviramo gospodarjenja z gozdovi," so poudarili v Zavodu za gozdove.

Poleg tega sta na Pohorju prisotni dve zveri, medved in volk, ki se srečanjem s človekom praviloma izogibata. Vseeno pa do srečanj lahko pride, zato je pomembno, da v taki situaciji pravilno odreagiramo, svetujejo. 

Na Pohorju je medved zaenkrat po podatkih ZGS prisoten občasno, obiskovalci gozdov lahko srečajo predvsem mlajše medvede. V letošnjem letu so tako lovske kamere večkrat zabeležile prisotnost medveda na različnih delih na površju Pohorja, julija na območju Ribniškega Pohorja, nazadnje pred nekaj dnevi pa v bližini Klopnega vrha.

Medved na Pohorju
Medved na Pohorju
FOTO: Zavod za gozdove Slovenije

Do neposrednega srečanja največkrat pride, ko medveda v njegovem življenjskem okolju presenetimo, zato moramo nase v gozdu neprestano opozarjati. še posebej ob prehodih skozi gosto vegetacijo in na nepreglednih območjih, dodajajo na ZGS. Ob tem priporočajo žvižganje ali udarjanje s palico po kamnu, ni pa potrebe po glasnem kričanju.

Enako velja za volka, ki se je na Pohorju vnovič pojavil pred dvema sezonama in se uspešno ustalil na prostranem površju Pohorja. Po besedah Igorja Kopšeta, vodje Območne enote ZGS Maribor, si je po trenutnih informacijah na tem območju našlo prostor od 11 do 14 volkov.

Če srečamo volka ali medveda ostanimo mirni

Ob srečanju je potrebno ohraniti mirno glavo, opozoriti nase z mirnim glasom in se počasi umakniti v smeri svojega prihoda. Z mirnim odzivom se živali ne bodo počutile ogrožene in se bodo praviloma umaknile, dodajajo.  

Še posebej pri medvedu ne poskušamo bežati ali plezati na drevo, saj so medvedi zelo dobri plezalci in tekači. Zverema se nikoli namerno ne približujemo in jima pustimo dovolj prostora za nadaljevanje njunih poti.

Ob tem opozarjajo tudi, naj bo pes med sprehodom v gozdu vedno na povodcu, v Sloveniji se namreč prav zaradi spuščenega psa, ki razdraži medveda in se v begu vrne h gospodarju, zgodi največ napadov medvedov na človeka. 

Primera napada volka na človeka v Sloveniji sicer ne poznamo, a previdnost vse eno velja, saj volkovi psov v naravnem okolju ne tolerirajo.

Spoštujmo gozdni bonton

Kot še dodajajo na ZGS je potrebno dosledno upoštevati pravila gozdnega bontona glede dovoljenih količin nabranih gozdnih dobrot. Za gobe velja, da jih posameznik za lastne potrebe lahko nabere največ dva kilograma dnevno.

"Vse, kar je več kot to, še posebej v času gobarskih konic z množičnim obiskom gozdov, ogroža naravno ravnovesje," je pojasnil Kopše.

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KOMENTARJI4

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Hudi časi
09. 09. 2026 11.42
Če bi se medved gibal okoli Ljubljane, bi ga že lovili in ga "odstranili iz naravnega okolja" s puško. Če se pa drugje, je pa OK.
Odgovori
0 0
Valkidžija
09. 09. 2026 11.22
Pohorje ni življenjsko okolje medveda, pač pa so za to krivi razni NVOji , kateri bremzajo odstrel teh zveri.
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+1
3 2
Svarog
09. 09. 2026 11.31
Oba, volk in medved sta avtohtona prebivalca pohorja. Tak da ne bluzi.
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+1
1 0
čevapgpt
09. 09. 2026 11.20
pa psa dajte iz povodca, da bo lazje medveda našel.
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+1
1 0
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