Na Pohorju se je urila prva generacija Štajerske varde

"To ni vojaški oddelek, ampak oddelek varde, mi se učimo osnov, za katere so bili prikrajšani tisti, ki niso mogli biti v vojski. Se pravi ni več naborniškega sistema, ni več izobraževanja, ki je bilo takrat, ko sem še sam hodil v srednjo šolo," je na današnjem urjenju povedal Šiško in dodal, da v tem ni nič neustavnega. Prav nasprotno: "V skladu z ustavo zahtevamo, da imamo za obrambo usposobljene ljudi."

Kot je še pojasnil Šiško, je profesionalna slovenska vojska "super", vendar to zanj ni dovolj."To je premalo število ljudi. Mi potrebujemo nekaj, kar je bila v času Jugoslavije Teritorialna obramba. Tega sedaj nimamo, nimamo niti ljudi, ki bi bili sposobni kaj takšnega peljat. Zato mi omogočamo tistim ljudem, zlasti mladim, ki želijo, da se na tem področju izobrazijo in usposobijo," je dodal.