Na Pohorju začela delovati tovarna snega

S pomočjo naprave imenovane tovarna snega, namerava podjetje Marprom Mariborski potniški promet izdelati zadostno količino snega, da bodo lahko uredili in 1. decembra odprli smučarsko progo Bellevue z vlečnima trakovoma Bejbika 1 in 2. S tem se bo tudi začela nova zimska sezona na Mariborskem Pohorju, medtem ko uradno otvoritev sezone načrtujejo sredi decembra, so sporočili z Marproma.