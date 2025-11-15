Trop volkov nad Rušami: kako ravnati ob srečanju?

V gozdovih Pohorja nad Rušami so po več desetletjih znova opazili volka. Natančneje - cel trop. Zver je namreč v tem delu Slovenije veljala za iztrebljeno. Vse do lanske jeseni, ko so domačini lovce obvestili o dveh volkovih, v letu dni pa se je njihova populacija že povečala. Prvič jih je ujela tudi kamera. Kako nevarni pa so pravzaprav in kako ravnati ob morebitnem srečanju?