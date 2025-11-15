Svetli način
Slovenija

Trop volkov nad Rušami: kako ravnati ob srečanju?

Ljubljana , 15. 11. 2025 19.26 | Posodobljeno pred 20 minutami

Tina Švajger
7

V gozdovih Pohorja nad Rušami so po več desetletjih znova opazili volka. Natančneje - cel trop. Zver je namreč v tem delu Slovenije veljala za iztrebljeno. Vse do lanske jeseni, ko so domačini lovce obvestili o dveh volkovih, v letu dni pa se je njihova populacija že povečala. Prvič jih je ujela tudi kamera. Kako nevarni pa so pravzaprav in kako ravnati ob morebitnem srečanju?

pohorje ruše volkovi
KOMENTARJI (7)

odpisani zasedli vlado
15. 11. 2025 19.46
Volk v naravi ni nevaren,če se ga ne izove se bo umaknil saj se človeka boji.Drugo je nepravilen dostop kot je preganjanje in bodobno saj se bo takrat ustrašil se branil in celo napadel enako kot domači pes.
Kviz
15. 11. 2025 19.45
Ne se bati volkov, mnogo prej vas bo napadel človek. Volk je edino nevaren za drobnico in občasno za živino. Je ena najbolj pametnih divjih živali, to je dokazano. Pomembno je da se preveč ne razmnoži.
Veščec
15. 11. 2025 19.41
volk ni medo
Potouceni kramoh
15. 11. 2025 19.41
Volka moraš sam zagrabit in ga orng ugriznit v levo uho pa je matiran.
motorist_mb
15. 11. 2025 19.37
Vsega je preveč,se čaka da bo žrtev kot pri onem revežu 😡
Voly
15. 11. 2025 19.39
Torej, ker je možnost žrtve, moramo pobiti vse živali v gozdu? Volk je prepameten, da bi napadel človeka!
Albert Konečnik
15. 11. 2025 19.44
Volkovi v tropu so ena največjih nevarnosti za druge gozdne živali in v primeru lakote tudi za človeka. Se ne bom čudil, če bodo ob naraščanju populacije slejkoprej napadli tudi človeka. Če se to zgodi, mu (človeku) za razliko od napada medveda ni pomoči.
24ur.com
