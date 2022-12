Na Pokljuki ujeli prvega risjega mladiča, ki je najverjetneje potomec doseljenih risov

"Past se je sprožila," je pisalo v sporočilu, ki so ga člani Life Lynx prejeli prav na božični dan. Veselje je bilo še toliko večje, ko so mladega risa, ki je stal pred zabojno pastjo na Pokljuki, uspeli ujeti tudi na kamero.

Risa je nato veterinar uspaval, ga izmeril in opremil s telemetrično ovratnico. Po pregledu je veterinar potrdil, da se je v past ujela samica, ki tehta 12 kilogramov in je v odličnem zdravstvenem stanju. "Odvzeli smo tudi nekaj vzorcev za genetsko analizo, da bomo odkrili izvor risinje. Zelo verjetno je, da sta njena starša dva od risov, ki smo jih preselili na Gorenjsko," so navdušeni pri Life Lynx.