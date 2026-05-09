Slovenija

Na poletni dopust tri četrtine Slovencev, najraje na Hrvaško

Ljubljana, 09. 05. 2026 15.08 pred 36 minutami 2 min branja 16

Avtor:
M.S.
Poletje na Hrvaškem

Raziskava Inštituta Mediana o poletnih načrtih Slovencev kaže, da se jih bo letos na počitnice odpravilo več kot v lanskem letu. Kljub rahlemu padcu Hrvaška ostaja daleč najbolj priljubljena destinacija slovenskih dopustnikov – tam bo dopust preživela več kot polovica vprašanih.

V raziskavi, izvedeni pred prvomajskimi prazniki, je Mediana prebivalce vprašala, ali se bodo poleti odpravili na dopust, kam, za koliko časa in kje bodo bivali. Kot poudarjajo, primerjava z lansko raziskavo kaže, da poletni dopust ostaja pomembna prioriteta Slovencev.

Lani je 29 odstotkov vprašanih odgovorilo, da ne nameravajo na dopust, medtem ko letos to velja za 23 odstotkov vprašanih.

Dopusti bodo letos nekoliko daljši. Lani si je 12 odstotkov vprašanih privoščilo le do štiri dni dopusta, letos pa bo teh z najkrajšimi dopusti le šest odstotkov. Po drugi strani se povečuje delež daljših dopustov. Več kot 10 nočitev si je lani privoščila četrtina vprašanih, letos pa to namerava že 29 odstotkov.

Hrvaška ostaja glavna izbira vprašanih, tam jih bo dopust poleti preživelo več kot polovica. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, šest odstotkov se je odločilo za Grčijo, pet odstotkov za Italijo, po trije odstotki pa za Albanijo in Španijo.

Največ dopustnikov bo izbralo zasebne sobe ali apartmaje (41 odstotkov) in hotele (28 odstotkov), precej manj pa se jih bo odpravilo v kamp. Če je lani kampiralo 15 odstotkov vprašanih, jih letos to namerava le osem odstotkov.

Raziskava je bila izvedena med 21. in 23. aprilom z metodo spletnega anketiranja znotraj Medianinega spletnega panela na reprezentativnem vzorcu 500 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jugatneme
09. 05. 2026 15.45
In kaj je tu tako čudnega, če veliko Slovencev ima apartmaje na Jadranu, mnogi sorodnike iz Dalmacije ali Istre, povrhu pa še skoraj vsaki ima kakega prijatelja ali znanca.... Prej bi rekel, da še malo Slovencev gre na morje na Hrvaško.
tron3
09. 05. 2026 15.42
Ta pernat Vam je dal regres, ta celavi Junez pa tuhta kako boste kr doma ostal zaprt pa popikan, za prebrati je na mreži da ga je zelo strah ljudstva!!!
Infiltrator
09. 05. 2026 15.42
To niso več slovenci , to je balkanjada !
Arguss
09. 05. 2026 15.39
Ko smo v Avstriji plačali kosilo za družino je bilo ceneje kot na Hrvaškem.Avstrija brez morja pa ima krepko več turistov na leto kot Hrvaška.Take požrtneže hitrega zaslužka imamo tudi v Sloveniji Žal.
Podlesničar
09. 05. 2026 15.44
Na smučišču? Kava v Beljaku v ind. coni 3,70.
VladdyDaddy
09. 05. 2026 15.38
Za isto ceno kot sem na hrvaškem v kampu sem v španiji v apartmaju na plaži. Let vključen in mi ni potrebno plačati oderuških cestnin in trajektov.
Pajo_36
09. 05. 2026 15.36
Ne, žal samo v zastonjkarski apartma od kolegice. Ja, bi šel v en mega hotel na Braču, ampak tri jurje za kak teden, seveda ja.
MN75
09. 05. 2026 15.33
Ni govora Hrvaška je predraga za kar ponuja, NIKOLI VEČ na dopust na Hrvaško.
devlon
09. 05. 2026 15.32
po stotih letih dela..si ga letos ne morem privoscit
Arguss
09. 05. 2026 15.31
Ah bejž no .Ne boste verjeli ,da smo glavni del proračuna za dopust že porabili v Avstriji in na Madžarskem.Na Hrvaško gremo samo še malo na obisk do hrvaških prijateljev na obalo.
dededetox
09. 05. 2026 15.29
Normalno da je Hrvatija na prvem mestu, če ima pa 5% Slovencev "nekaj svojega" tam! Samo med korono se je število lastnikov nepremičnin na HR povečalo za 15.000!!!! Hvala za dežursvtva pravijo zdravniki, za maske in teste dobavitelji, za testiranje z palčko v nos pa razni medicinski usposobljenci!
zani10
09. 05. 2026 15.23
Najvecji nategatorji
lignj
09. 05. 2026 15.20
za isti denar (ali še manj) kot ga zapraviš na hrvaškem, lahko greš na letalo in poletiš proti portugalski, španiji, grčiji in imaš mnogo več od celega dopusta...
UzivatiJeTreba
09. 05. 2026 15.29
Pač odvisno kaj ti paše. Meni je občasno všeč iti drugam, rad grem pa tudi vsaj za nekaj dni na Hrvaško, ker je blizu. Dobra hrana, lepo morje, lahko vzamem kolo, podobna kultura itd... in ni treba z letalom ali potovati pol dneva. Nekateri pa samo Hrvaška ali pa drugje. Cene so pa visoke zaradi povpraševanja, potem je že nekaj dobrega tudi na Hrvaškem.
tron3
09. 05. 2026 15.19
Težka bo, ker pandemija bo!!!!
LevoDesniPles
09. 05. 2026 15.18
??? ???
