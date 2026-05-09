Na poletni dopust tri četrtine Slovencev, najraje na Hrvaško

V raziskavi, izvedeni pred prvomajskimi prazniki, je Mediana prebivalce vprašala, ali se bodo poleti odpravili na dopust, kam, za koliko časa in kje bodo bivali. Kot poudarjajo, primerjava z lansko raziskavo kaže, da poletni dopust ostaja pomembna prioriteta Slovencev.
Lani je 29 odstotkov vprašanih odgovorilo, da ne nameravajo na dopust, medtem ko letos to velja za 23 odstotkov vprašanih.
Dopusti bodo letos nekoliko daljši. Lani si je 12 odstotkov vprašanih privoščilo le do štiri dni dopusta, letos pa bo teh z najkrajšimi dopusti le šest odstotkov. Po drugi strani se povečuje delež daljših dopustov. Več kot 10 nočitev si je lani privoščila četrtina vprašanih, letos pa to namerava že 29 odstotkov.
Hrvaška ostaja glavna izbira vprašanih, tam jih bo dopust poleti preživelo več kot polovica. Nekaj več kot desetina bo dopust preživela v Sloveniji, šest odstotkov se je odločilo za Grčijo, pet odstotkov za Italijo, po trije odstotki pa za Albanijo in Španijo.
Največ dopustnikov bo izbralo zasebne sobe ali apartmaje (41 odstotkov) in hotele (28 odstotkov), precej manj pa se jih bo odpravilo v kamp. Če je lani kampiralo 15 odstotkov vprašanih, jih letos to namerava le osem odstotkov.
Raziskava je bila izvedena med 21. in 23. aprilom z metodo spletnega anketiranja znotraj Medianinega spletnega panela na reprezentativnem vzorcu 500 polnoletnih prebivalcev Slovenije.
