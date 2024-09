'Na Poletni šoli: Pot do uspeha sem se naučil več kot v štirih letih srednje šole!'

Od skromnih začetkov leta 2019, ko je projekt nastal pod organizacijo Rotaract kluba Ljubljana 25, je ideja 'Poletne šole: Pot do uspeha' prerastel okvire enega kluba in celo organizacije Rotary. V zadnjem letu je poletno šolo na petih lokacijah po Sloveniji obiskalo kar 230 udeležencev, ki so se učili od več kot 100 gostujočih predavateljev. Rezultati analize organizatorjev kažejo, da so udeleženci po koncu programa bolj ambiciozni, motivirani za šolanje, bolj pripravljeni na prehod v odraslost in bolj zavedni o pomembnosti podjetništva.

Brezplačna petdnevna izobraževalna priložnost mladim med drugim ponuja vsebine, kot so osnove podjetništva, osebnih financ, kariernega razvoja, študija v tujini, zdrave uporabe tehnologije, skrb za fizično in mentalno zdravje ter tehnike pospešenega učenja. Program vodi skupina mladih mentorjev in predavateljev do 35 let starosti, ki poleg teoretičnega znanja z udeleženci delijo tudi svoje osebne zgodbe in dragocene izkušnje: "Tu sem se v petih dneh naučil več uporabnega kot v štirih letih srednje šole!" je ob zaključku programa izjavil udeleženec.

Zaključek v Kampu Krka

Zaključek letošnje sezone 10 poletnih šol, na katerem so se zbrali organizatorji, predavatelji in udeleženci, je potekal v Kampu Krka, na lokaciji, ki ni bila izbrana naključno. Kamp Krka namreč ni le počitniška destinacija – namenjen je pomoči mladim iz socialno ogroženih družin, da preživijo kakovostne počitnice v naravi in pridobijo izobrazbo, ki jim lahko odpre vrata v svetlejšo prihodnost, in tako zrastejo v samostojne in samozavestne posameznike.

Kamp je v osrčju večjega projekta, ki ga vodi Rotary Klub Ljubljana 25 in katerega cilj je zgraditi počitniško-izobraževalno naselje. To naselje bo kar 150 otrokom omogočalo bivanje v naravi, varstvo ter dostop do raznovrstnih izobraževalnih programov. Celoten projekt bo izveden s pomočjo donacij in prostovoljnega dela, kar poudarja pomen sodelovanja skupnosti pri ustvarjanju boljših pogojev za prihodnje generacije.

Rotary Klub Ljubljana 25 zavezano nadaljuje s svojim poslanstvom pomagati najranljivejšim članom družbe ter ustvarjati priložnosti za mlade, da dosežejo svoj polni potencial.

Kakšna je prihodnost 'Poletne šole: Pot do uspeha'? Projekt vsako leto v svoje vrste povabi več organizatorjev, več predavateljev in najpomembneje – več udeležencev. Od prvega leta, ko je gostila le 20 dijakov, so organizatorji letos dosegli svoj ambiciozen cilj in širom Slovenije zbrali 10 organizacijskih ekip, 80 prostovoljcev in več kot 230 udeležencev. "Neprecenljivo je brati sporočila staršev in udeležencev, po tem ko se vrnejo domov, ki pravijo, da jim je izjemna izkušnja spremenila življenje. Prav to nas žene, da si vsako leto zastavimo še bolj ambiciozne cilje, in ni dvoma, da bo v prihodnjih letih poletna šola še zrastla, saj si želimo to izkušnjo omogočiti vsem," pravijo organizatorji.