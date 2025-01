Na Policiji najprej preklicali varovanje treh tožilcev, nato pa si premislili

Mesec in pol po mafijski likvidaciji Satka Zovka v Ljubljani, so minuli petek na Policiji sklenili, da se trem od štirih tožilcem v zadevi Kavaški klan s polnočjo prekliče osebno fizično varovanje. Kot so nam potrdili na vrhovnem državnem tožilstvu, je Policija generalno državno tožilko Katarino Bergant v petek popoldne pisno seznanila z omenjeno zadevo.

Odredba, pod katero je po neuradnih informacijah podpisan sam generalni direktor policije Senad Jušič, je neuradno precej presenetila - tako varovane osebe, varnostnike, kot vodilne na tožilstvu. Varovanje jim je bilo namreč, po izrecnem navodilu notranjega ministra Boštjana Poklukarja, odrejeno konec novembra po likvidaciji, za katero naj bi stal Kavaški klan.

Čeprav začudeni, naj bi varnostniki neuradno že začeli odpovedovati nastanitve v bližini varovanih oseb, kjer naj bi preživeli noč. Nato pa je, nekaj ur po tem, ko so odredili preklic varovanja, neuradno vodstvo Centra za varovanje in zaščito obvestilo, da so prvotno odredbo izpred nekaj ur preklicali in da bodo vsi tožilci še naprej varovani.

"Vsekakor najmanj nenavadno je to dogajanje. To bi morala pojasniti Policija, če je res šlo za kakšen šum v komunikaciji, ali pa če je šlo za napačno oceno, pa da se je zelo hitro po odločitvi ocena ogroženosti spremenila, kar težko verjamem," je komentiral Žaberl.

Kaj je bil razlog, da so najprej preklicali varovanje tožilcev, nato pa ga še v istem popoldnevu uvedli nazaj, smo vprašali Policijo. Da je Center za varovanje in zaščito ravnal v skladu z aktualizirano oceno ogroženosti, ki jo je pripravila delovna skupina, pravijo. Ker da ni predhodno obvestil predstojnikov organov ogroženih oseb, v tem primeru torej državnega tožilstva, z aktualno oceno ogroženosti, pa da policija ni prekinila varovanja in nadaljuje s fizičnim varovanjem ogroženih oseb do preklica.