Policija s predlogom za reorganizacijo CVZ

Minister je 13. decembra izdal usmeritve za celovito reorganizacijo centra za varovanje in zaščito. Ta deluje v okviru Generalne policijske uprave in skrbi za varovanje varovanih oseb in objektov, tudi predsednice republike, premierja, predsednice DZ in drugih. Rok za pripravo se je iztekel prvega aprila.

"Predlog reorganizacije zasleduje učinkovitejše vodenje enote, hkrati pa zagotavlja učinkovit nadzor nad delom in odgovornost vseh uslužbencev za zakonito in strokovno opravljanje nalog v enoti," so danes pojasnili na Generalni policijski upravi.

Za izdajo usmeritev in obveznih navodil se je minister Boštjan Poklukar odločil po številnih očitkih o nepravilnostih, ki so se v javnosti pojavljali v zvezi z delom centra. Ministrstvo je lani opravilo tudi več nadzorov, med njimi izredni nadzor, v katerih so ugotovili nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju policijskih nalog in pooblastil, so ob izdaji obveznih navodil sporočili z ministrstva za notranje zadeve.