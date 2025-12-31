Naslovnica
Na policiji v primeru smrti 37-letnika potekajo notranjevarnostni postopki

Ljubljana, 31. 12. 2025 17.18 pred 36 minutami 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M. STA
Slovenska policija

Na policiji so seznanjeni z vložitvijo obtožnice zoper šest policistov zaradi več kaznivih dejanj v primeru smrti 37-letnika po policijskem posredovanju v Ljubljani decembra lani. "V zadevi potekajo notranjevarnostni postopki, končne ugotovitve pa so v veliki meri odvisne od preiskave tožilstva, ki še ni zaključena," so za STA sporočili s policije.

(slika je simbolična)
(slika je simbolična)
FOTO: Bobo

Policija je 8. decembra lani posredovala v Čopovi ulici v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Zaradi tega bo zdaj na zatožno klop moralo sesti šest policistov. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je namreč 22. decembra na ljubljansko okrožno sodišče v tej zadevi vložilo neposredno obtožnico. Tožilec Primož Suknaič enemu policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja povzročil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči.

Na Generalni policijski upravi so z vložitvijo neposredne obtožnice seznanjeni. Kot so zapisali, v zadevi potekajo notranjevarnostni postopki, končne ugotovitve pa so v veliki meri odvisne od preiskave tožilstva, ki še ni zaključena. "Ob tem poudarjamo, da do pravnomočne sodne odločitve velja domneva nedolžnosti za vse vpletene policiste," so izpostavili.

Policija je po njihovih navedbah SDT odstopila vso razpoložljivo dokumentacijo in z njim v celoti sodeluje. "Morebitni nadaljnji ukrepi zoper policiste pa bodo sprejeti skladno z zakonodajo in internimi predpisi na podlagi ugotovitev pristojnih organov," so navedli v odzivu.

Usmeritve ministra in izobraževanje policistov

Kot so izpostavili, je minister za notranje zadeve generalnemu direktorju policije izdal usmeritve in obvezna navodila za dosledno spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, dostojanstva in načela sorazmernosti pri izvajanju vseh policijskih nalog. Posebna pozornost je namenjena izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju policistov ter doslednemu zagotavljanju nudenja prve pomoči poškodovanim osebam, takoj ko okoliščine to dopuščajo, skladno z zakonom o nalogah in pooblastilih policije ter predpisi s področja zdravstvenega varstva, so navedli na GPU.

Ne glede na potek sodnih in drugih postopkov pa so na policiji tudi že sprejeli dodatne ukrepe, so dodali. V okviru vadbe praktičnega postopka s samoobrambo izvajajo usposabljanja s področja zagotavljanja in nudenja neodložljivih ukrepov prve pomoči, pri čemer se posebna pozornost namenja tudi prepoznavi nezavesti, srčnih zastojev, stanj vzdraženega delirija in drugih stanj oseb, ki glede na okoliščine lahko pomenijo povečano tveganje za smrt osebe v policijskem postopku. Vsa znanja in gradiva za izvajanje vadbe neodložljivih ukrepov prve pomoči, ki jih uporabljajo inštruktorji in izvajalci vadbe, so pripravljena v Službi za varnost in zdravje pri delu, Ambulanti medicine dela, ki jih tudi posodablja skladno s trenutnimi zdravstvenimi smernicami.

"Policija v celoti sodeluje s pristojnimi organi in ostaja zavezana zakonitemu, strokovnemu in sorazmernemu delovanju ter varovanju človekovega življenja in dostojanstva," so še poudarili na GPU.

smrt 37-letnik policija

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Svetec 2021
31. 12. 2025 18.09
V vsakem vozilu bi morali policisti imet difibrilator ampak ne bolj pomebne so bile hišiče za 500.000 okrog parlamenta 🤮
Odgovori
0 0
GUNDABAD
31. 12. 2025 18.06
In eno leto se čaka, obup
Odgovori
0 0
bc123456
31. 12. 2025 18.05
POLICAJEM JE POTREBNO DATI PROSTE ROKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
+3
3 0
Tine990
31. 12. 2025 18.05
Zanimivo? Pa so govorili da je represijo in izivljanje policije nad prebivalci izvajal JJ!!! Je med korono kdo zaradi policije umrl??? V casu Golobove vlade sta ze 2!!! Pa kdo kolesari??? Ocitno jeulu, kovacevi, lukcu, in ostalimi delomrznezi ni do pravice ampak do oblasti!!!
Odgovori
+2
2 0
Levcekk
31. 12. 2025 18.03
Kje so se pa ti naučili čustvene inteligence.🤣
Odgovori
0 0
ihatelj
31. 12. 2025 18.02
Še psihatri niso sposobni oceniti, kdo je normaln in kdo ne. On je razgrajal, delal škodo, poškodoval naključno osebo. Policisti so samo opravljali svoje delo.
Odgovori
+1
1 0
Borec21
31. 12. 2025 17.47
Tukaj je 6 policistov v novem mestu pa 20 občanov prosto hodi okol adijo država in pamet
Odgovori
+8
8 0
Artechh
31. 12. 2025 17.40
Zakaj izdajalski tožilci niso rekli da se vseh 20 v novem mestu aretira?
Odgovori
+6
6 0
