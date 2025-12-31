Na policiji v primeru smrti 37-letnika potekajo notranjevarnostni postopki

(slika je simbolična) FOTO: Bobo

Policija je 8. decembra lani posredovala v Čopovi ulici v Ljubljani. Zoper 37-letnika, ki se je prijetju uprl, so uporabili prisilna sredstva. Moški je med postopkom izgubil zavest, tri dni kasneje je umrl v bolnišnici. Zaradi tega bo zdaj na zatožno klop moralo sesti šest policistov. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je namreč 22. decembra na ljubljansko okrožno sodišče v tej zadevi vložilo neposredno obtožnico. Tožilec Primož Suknaič enemu policistu očita, da je s prisilnim ukrepom davljenja povzročil kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti, trem policistom in dvema policistkama pa kaznivo dejanje opustitve pomoči.

Na Generalni policijski upravi so z vložitvijo neposredne obtožnice seznanjeni. Kot so zapisali, v zadevi potekajo notranjevarnostni postopki, končne ugotovitve pa so v veliki meri odvisne od preiskave tožilstva, ki še ni zaključena. "Ob tem poudarjamo, da do pravnomočne sodne odločitve velja domneva nedolžnosti za vse vpletene policiste," so izpostavili. Policija je po njihovih navedbah SDT odstopila vso razpoložljivo dokumentacijo in z njim v celoti sodeluje. "Morebitni nadaljnji ukrepi zoper policiste pa bodo sprejeti skladno z zakonodajo in internimi predpisi na podlagi ugotovitev pristojnih organov," so navedli v odzivu.

Usmeritve ministra in izobraževanje policistov