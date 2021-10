Na pomoč! Kako naj otroka naučim ravnati z denarjem?

- kako se sami odločimo, kdaj prenehati delati za denar, ne da bi morali čakati do šestdesetega, petinšestdesetega leta ali celo dlje, da nam zeleno luč za to prižge država.

Ste kdaj pomislili na to, kakšna bi bila vaša finančna situacija danes, če bi vam starši kot otrokom dali prave lekcije o ravnanju denarjem? Imeli bi zdrave finančne temelje in prepričanja, ki bi jih lahko prenesli v svet odraslih. Ja, vedno znova se izkaže, kako zelo pomembna je finančna vzgoja in kako močno vpliva na našo prihodnost.

»Sama moram priznati, da nisem dobila ravno spodbudnih vzorcev. A imela sem srečo (še vedno jo imam), da delujem na področju, ki mi jih je pomagalo spremeniti. Seveda se občasno še prikradejo v moje misli, a jih že zelo dobro zaznam in nadvladujem. Joj, raje ne pomislim, kakšno bi bilo danes moje življenje, če ne bi bila profesionalno vpeta v svet osebnih financ in ne bi sama postala mentorica. Zelo pomembno je, da najprej ozavestimo napake svojih staršev in razmislimo, česa preprosto ne smemo prenašati naprej. Mi smo namreč zgled svojim otrokom in spremljajo nas na čisto vsakem koraku (če hočemo ali ne). In nanje ne vplivamo le z besedami, temveč z dejanji, še posebno s tistimi, ki se jih niti ne zavedamo. In to velja za čisto vsa področja vzgoje,« poudarja Ana Vezovišek .

»Starši so bili vedno brez denarja. Kadar sem želel, da bi mi nekaj kupili, je bil odgovor vedno: ‘Ne, nimamo denarja.’ Obljubil sem si, da bom jaz ravnal drugače in otroku nikoli ne bom ničesar odrekel, ne glede na zmožnosti.«

Številni starši tako priznavajo, da zaradi svojih slabih vzorcev in prepričanj ne vedo, kako se s svojimi otroci pogovarjati o denarju, kako poskrbeti za njihovo finančno vzgojo . Tukaj je samo nekaj teh vzorcev in prepričanj:

Otroci bodo dobili informacije, a pozor, lahko so napačne!

A ne glede na naša prepričanja in neznanje, si otroci želijo vedeti, želijo s starši govoriti tudi o denarju in bodo do informacij prišli na tak ali drugačen način. Lahko bo to samo z opazovanjem vaših (slabih) navad, tisto, kar bodo videli od drugih, a najbrž to ne bo tisto, kar bi si vi zanje želeli, da vedo. Če želite odigrati ključno vlogo pri oblikovanju razmišljanja in vrednot svojih otrok o denarju, je pomembno, da se čimprej lotite finančne vzgoje.

Strokovnjaki, med njimi tudi Ana Vezovišek, finančna mentorica, specialistka za financiranje in osebni proračun in seveda mama, poudarjajo, da prej, ko začnete proces finančnega izobraževanja otroka, bolje je. Raziskave so namreč pokazale, da bi se morali o denarju začeti učiti že precej prej kot s sedmimi leti, ker so takrat denarne navade in odnos do denarja že deloma izoblikovani.

»Ko so otroci dovolj stari, da vedo, da denar ne gre samo v usta, ampak ga porabimo še za kaj drugega, je pravi čas, da jim pojasnite, kaj je denar in za kaj se uporablja. Še najbolje bo, da jim na konkretnih primerih pokažete, kako denarni proces deluje, kaj plačujemo z gotovino, zakaj uporabljamo kreditne ali debetne kartice in kaj z denarjem kupimo.«