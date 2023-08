Na pomoč prostovoljci iz Ukrajine: Naše srce bije z vami, razumemo vašo bolečino

Prostovoljci iz Ukrajine, ki so svoj dom našli v Sloveniji, želijo pomagati pri odpravi posledic katastrofalne ujme. Prva skupina je takole očistila štiri objekte v Mengšu. Bili so tako hitri, da so dodeljeno delo za cel dan opravili v nekaj urah. In interes za pomoč Slovencem prihaja z vseh koncev države, kjer so nameščeni, zato bo druga skupina Ukrajincev odšla pomagat na Koroško takoj, ko bodo to dopuščale razmere. "Zdržite, mi pa vam bomo pomagali. Naše srce bije z vami, razumemo, kako vam je težko," prebivalcem Slovenije, ki so se znašli v stiski, sporoča Alla Zaruba, ki je organizirala 'ukrajinsko ekipo' za pomoč.

"Ko sem videla, da je Slovenija v težavah, sem se takoj odločila, da zberem Ukrajince za pomoč slovenskim ljudem. Ukrajinci tako kot nihče drug razumemo, kaj pomeni ostati brez vsega in življenje začeti na novo," pripoveduje Ukrajinka Alla Zaruba, ki je pred vojno z devetletnim sinom v Sloveniji zatočišče poiskala pred letom dni. Njen mož pa medtem tvega svoje življenje in se bori na fronti.

icon-expand Alla Zaruba. FOTO: 24ur.com

"Zelo hudo mi je bilo od vseh novic, ki sem jih slišala. Boli me za Slovenijo, za slovenske ljudi. Porodila se mi je ideja, kako bi lahko pomagala. Spomnila sem se, da bi se lahko zbrale Ukrajinke in Ukrajinci in pomagali pri čiščenju posledic katastrofalnih poplav," pove. In takoj se je javilo več kot 20 prostovoljk in prostovoljcev, odziv je bil neverjeten.

Ker niso vedeli, na koga se obrniti in kako se organizirati, so se po vztrajnih prošnjah, da želijo pomagati, povezali z Zvezo Slovenskih častnikov, ki posledice ujme odpravlja že štiri dni. Danes so jih vključili v delo pri odpravljanju posledic poplav v Mengšu. Dodelili so jim štiri objekte, ki naj bi jih čistili cel dan, a so jih očistili že v nekaj urah. Kot pove Milan Narat, predsednik OZSČ Domžale, so pomagali pri čiščenju veteranske spominske sobe Mengeš, uredili in očistili bodo Šahovski klub Mengeš , ki se nahaja v kulturnem domu, pomoč pa nudijo še v hišah dveh svojih članov. Kot pravi, se jim je na terenu pridružilo 21 prostovoljcev iz Ukrajine. Zanimanja je še več, pomagati želijo Ukrajinci z vseh koncev Slovenije, zato bodo nekateri, ko bodo to dopuščale razmere, pomagali pri odpravi posledic poplave na najbolj prizadetih mestih na Koroškem.

Pri delu so zelo hitri in se ne ustavljajo, delajo praktično brez prestanka. "Ni nam težko pomagati. Slovenija nam je omogočila, da smo začeli novo življenje na novi lokaciji. Moj mož je v vojni, tu sem sama s sinom in k sreči sem srečala ljudi, ki so do naju zelo prijazni." Kot zagotavlja Alla, ne bodo pomagali le danes, ampak bo akcija trajala, dokler bo kdorkoli v Sloveniji potreboval njihovo pomoč: "Ostale prostovoljke pravijo, da jim je, ko pomagajo Sloveniji, toplo pri srcu. Slovenija je zelo pomagala nam in zato hočemo tudi me iz vsega srca pomagati Sloveniji."

