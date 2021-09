Na pomurski avtocesti v nadzoru zaznali kršitve pri kar polovici tovornih vozil

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so opravili nadzor 63 tovornih vozil in dveh avtobusov, policisti pa so nepravilnosti ugotovili pri 31 voznikih tovornih vozil in pri enem od voznikov avtobusa.

Med drugim so odkrili 12 primerov preobremenitev tovornjakov, ki so jih vozniki vozili kljub temu, da je bila prekoračena največja dovoljena masa njihovih vozil.

Na policiji ugotavljajo, da je promet tovornih vozil na pomurski avtocesti v obeh smereh ves čas povečan, zato so še kako pomembne njihove tovrstne nadzorstvene aktivnosti cestnega prometa. Policisti bodo zato tudi v prihodnje nadaljevali s takšnimi oblikami poostrenih nadzorov na avtocestah, glavnih in regionalnih cestah, predvsem tam, kjer je promet tovornih vozil največji.