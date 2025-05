Ponovljen razpis: za jeseniško železniško postajo le ena ponudba

Nadgradnja železniškega logističnega vozlišča Jesenice bo predvidoma zajemala nadgradnjo tirov in vozne mreže, ureditev nove peronske infrastrukture in rekonstrukcijo dveh obstoječih peronov in podaljšanje podhoda, s katerim se poleg dostopa do peronske infrastrukture povežeta tudi center mesta Jesenice in Podmežakla ter se omogoči varen prehod pešcev med severno in južno stranjo Jesenic.

Obenem so del projekta obnova obstoječega podvoza, prilagoditev signalnovarnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav, gradnja nove prenosne elektronapajalne postaje, obnova avle, sanitarij in fasadnega ovoja postajnega poslopja, ureditev razsvetljave in parkirišča na območju postajnega objekta ter gradnja novega mostu čez potok Jesenica, so v sporočilu za javnost ob objavi novega razpisa nanizali na direkciji za infrastrukturo.

Za izvedbo projekta je Evropska komisija Sloveniji potrdila tudi sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini skoraj 56,6 milijona evrov.

Gre sicer za drugo javno naročilo za trenutno tretji največji projekt na železniškem omrežju za gradnjo drugega tira Koper-Divača in nadgradnjo osrednje železniške postaje v Ljubljani.

V javnosti je naložba v nadgradnjo širšega območja jeseniške železniške postaje odmevala predvsem zaradi skokovitega dviga finančne vrednosti od prvotnih ocen. Direkcija je razpis za nadgradnjo jeseniškega železniškega logističnega vozlišča objavila že konec leta 2023, že pred tem pa je uradna vrednost projekta s prvotno ocenjenih 81 milijonov evrov na podlagi upoštevanja inflacije in stanja na trgu poskočila na 137 milijonov evrov.

Na prvi razpis so prispele tri ponudbe. Najnižjo je oddal Riko v vrednosti 170 milijonov evrov skupaj z DDV. Hrvaška Kufner Grupa in Remont pruga Matić sta skupaj ponudila izvedbo del za 176 milijonov, VOC Celje pa za 179 milijonov evrov.

Ministrstvo za infrastrukturo je glede na višino prejetih ponudb odredilo revizijo projekta. Ta je pokazala, da je projekt železniškega logističnega vozlišča Jesenice potreben in upravičen v takšni obliki, kot je načrtovan, in da ponujene cene ustrezajo razumnim tržnim cenam.

Ker je ponudba Rika z izjemo ponudbene cene edina izpolnjevala vse ostale zahteve in pogoje za sodelovanje, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji, je direkcija nato nadaljevala oddajo javnega naročila z izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji.

Vendar se je postopek marca zaključil z neoddajo naročila. Končna dosežena ponudbena cena je namreč skupaj z DDV znašala skoraj 164 milijonov evrov, direkcija pa je ugotovila, da ta presega zagotovljena sredstva.

Portal Info360 sicer danes piše, da je direkcija za infrastrukturo nižjo dopustno vrednost projekta dosegla, ker je na ponovljenem razpisu zmanjšala vrednost nepredvidenih del in iz projekta izločil dve postajališči - Hrušica in Plavž.

Na podlagi pogovorov z več viri v gradbeni panogi pa so na portalu zapisali tudi, da je bil posel že ob objavi razpisa dejansko oddan Riku in gradbeni operativi, ki jo bo ta angažiral. Med drugim so navedli zahtevi v razpisni dokumentaciji, da mora vodja imeti 20 milijonov evrov vredno referenco, pomočnik vodje pa sedemmilijonsko. To referenco naj bi izpolnjevalo le podjetje SŽ ŽGP iz skupine Slovenskih železnic, ki je že na prvem razpisu Riku zagotovilo potrebne reference.