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Slovenija

Na POP TV zaposlene znova razveselili s sladolednimi dnevi

Ljubljana, 17. 06. 2026 13.35 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
POP TV
Sladoledni dan na POP TV

V poletni vročini je vsaka osvežitev več kot dobrodošla. Tega se zavedajo tudi na POP TV, kjer so zaposlene danes že razveselili s prvim letošnjim sladolednim dnevom, sladko poletno tradicijo pa bodo ponovili še julija in avgusta.

Pobuda je nastala kot način, kako vroče poletne dni narediti nekoliko prijetnejše in zaposlenim omogočiti kratek odklop od vsakodnevnih obveznosti; izkušnje kažejo, da je to tudi odlična priložnost za sproščene trenutke med sodelavci. A pred zaposlenimi je tudi letos stala ena najtežjih poletnih odločitev: Tom ali Ježek?

"Tom ali Ježek? Sploh ni vprašanje, moja izbira je vedno bil in vedno tudi bo Ježek, ki me vedno spomni na otroštvo in pot na morje, ko smo se na bencinski črpalki ustavili za obvezni sladoledni postanek. Čeprav v življenju nisem pristaš minimalizma, je pri Ježku ravno to najboljši del. Vaniljev sladoled, kakavov obliv in lešniki - kaj več potrebuje človek v življenju? In najboljši Ježek danes je tisti, ki ga za 'pocartati' domov kot presenečenje prinese moj tata," pravi novinarka Eva Mavrič.

Na lovu, dobesedno, za pravo sladoledno osvežitev je bil tudi lovec Ivan Trajkovič: "Jaz sem za Ježka, ampak tistega z rdečim vmes, tako da glasujem za Toma." Kolega Janko Stankić pa: "Trenutno Ježek!"

Ivan Trajkovič
Ivan Trajkovič
FOTO: POP TV

Če sodimo po preteklih letih, je prav ta dvoboj eden najtesnejših na POP TV. Čeprav se najdejo tudi privrženci Lučke, se razprava največkrat vrti prav okoli dveh taborov – tistih, ki prisegajo na Toma, in tistih, ki jim je ljubši Ježek.

Prav Tom letos praznuje pomemben jubilej. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih sladoledov dopolnjuje 40 let. Slovenci smo ga prvič okusili konec osemdesetih let, danes pa ostaja najbolje prodajan sladoled na palčki med blagovnimi znamkami v Sloveniji. Skupaj z Ježkom, Lučko in Planico že desetletja spremlja poletja številnih generacij. Ob jubileju so pri Ljubljanskih mlekarnah pripravili tudi novost za najmlajše – sladoled SMRKCI x TOM z okusom žvečilnega gumija in značilnim modrim oblivom.

Janko Stankić
Janko Stankić
FOTO: POP TV

Posebno leto je tudi za Ljubljanske mlekarne, ki praznujejo 70 let delovanja. V podjetju poudarjajo sporočilo Mlečno je srečno, s katerim želijo opozoriti na male vsakodnevne trenutke, ki polepšajo dan. Mednje zagotovo sodi tudi sladoledni premor s sodelavci.

Ko govorimo o slovenskih sladolednih klasikah, pa ne moremo mimo Planice. Njena receptura ostaja nespremenjena že več kot pet desetletij, Planica Original pa ostaja najbolje prodajan družinski sladoled med blagovnimi znamkami v Sloveniji. V Ljubljanskih mlekarnah so lani proizvedli več kot 1400 ton sladoleda, največji delež proizvodnje pa predstavljajo prav izdelki blagovne znamke Planica.

Pobuda za sladoledne dneve je nastala kot odgovor na visoke poletne temperature in hkrati kot način za izboljšanje delovnega vzdušja ter počutja zaposlenih.

"Že tretje poletje razveseljujemo zaposlene s sladoledom. Gre za preprost način, kako v vročih dneh poskrbimo za dobro voljo, kratek odklop in občutek povezanosti," pravi Lucija Sirk, predstavnica kadrovske službe na POP TV.

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KOMENTARJI4

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jurist
17. 06. 2026 15.09
Me samo zanima a je to mišljeno kot reklama za mlekarne ali hočete povedat, da ste škrti? Jaz svojim zaposlenim v času vročinskih valov nudim sladoled vsak dan.
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0 0
Sandokkan
17. 06. 2026 14.30
Imajo tako nizke plače,da so evforični ko dobijo V dar eno navadno lučko.
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