Na POP TV zaposlene znova razveselili s sladolednimi dnevi

Pobuda je nastala kot način, kako vroče poletne dni narediti nekoliko prijetnejše in zaposlenim omogočiti kratek odklop od vsakodnevnih obveznosti; izkušnje kažejo, da je to tudi odlična priložnost za sproščene trenutke med sodelavci. A pred zaposlenimi je tudi letos stala ena najtežjih poletnih odločitev: Tom ali Ježek? "Tom ali Ježek? Sploh ni vprašanje, moja izbira je vedno bil in vedno tudi bo Ježek, ki me vedno spomni na otroštvo in pot na morje, ko smo se na bencinski črpalki ustavili za obvezni sladoledni postanek. Čeprav v življenju nisem pristaš minimalizma, je pri Ježku ravno to najboljši del. Vaniljev sladoled, kakavov obliv in lešniki - kaj več potrebuje človek v življenju? In najboljši Ježek danes je tisti, ki ga za 'pocartati' domov kot presenečenje prinese moj tata," pravi novinarka Eva Mavrič.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja

Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja

Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja

Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja

Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja

Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja

Sladoledni dan na POP TV Aljoša Kravanja













Na lovu, dobesedno, za pravo sladoledno osvežitev je bil tudi lovec Ivan Trajkovič: "Jaz sem za Ježka, ampak tistega z rdečim vmes, tako da glasujem za Toma." Kolega Janko Stankić pa: "Trenutno Ježek!"

Ivan Trajkovič FOTO: POP TV

Če sodimo po preteklih letih, je prav ta dvoboj eden najtesnejših na POP TV. Čeprav se najdejo tudi privrženci Lučke, se razprava največkrat vrti prav okoli dveh taborov – tistih, ki prisegajo na Toma, in tistih, ki jim je ljubši Ježek. Prav Tom letos praznuje pomemben jubilej. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih sladoledov dopolnjuje 40 let. Slovenci smo ga prvič okusili konec osemdesetih let, danes pa ostaja najbolje prodajan sladoled na palčki med blagovnimi znamkami v Sloveniji. Skupaj z Ježkom, Lučko in Planico že desetletja spremlja poletja številnih generacij. Ob jubileju so pri Ljubljanskih mlekarnah pripravili tudi novost za najmlajše – sladoled SMRKCI x TOM z okusom žvečilnega gumija in značilnim modrim oblivom.

Janko Stankić FOTO: POP TV