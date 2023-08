Po poplavah zaznali osem primerov leptospiroze

Po podatkih NIJZ, je bilo v letošnjem letu 11 prijav leptospiroze, v obdobju od marca do avgusta. Osem prijav so prejeli avgusta, neposredno po poplavah.

Največ primerov je iz ljubljanske regije. Več primerov se je pojavilo v Komendi, po en tudi v Trzinu in Mengšu. Primere sicer vodijo glede na stalno bivališče, tako da bi se oboleli teoretično lahko okužili tudi drugje.

Večina obolelih iz ljubljanske regije je navedla, da so v času inkubacije bolezni čistili poplavljene prostore in okolico hiš. Pri tem so nekateri tudi videli glodavce. Pri delu so nekateri nosili rokavice, nekateri ne, so za STA navedli na NIJZ.

Po poročanju Televizije Slovenija, se na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana zdravita dva bolnika, konec tedna jih je bilo še šest. Vsi so živeli ali čistili na poplavljenih območjih.