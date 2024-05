Na posnetku zlorabili podobo in glas predsednika vlade

Na spletnih portalih in družbenih omrežjih je zaokrožil lažen video, v katerem sta zlorabljena podoba in glas predsednika vlade Roberta Goloba. Prav tako se na različnih spletnih straneh pojavlja lažna spletna stran gov.si, kjer je zlorabljena podoba posameznih ministrov te vlade. Gre za t. i. deepfake in zlorabo vladnega portala, opozarjajo na uradu vlade za komuniciranje.