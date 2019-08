Na postaji Rimske Toplice spet iztirjenje vlaka

Na železniški postaji Rimske Toplice je drugič v nekaj več kot tednu dni prišlo do iztirjenja vlaka. Popoldne sta se namreč iztirila lokomotiva in vagon tovornega vlaka. Proga Zidani Most–Celje je do nadaljnjega zaprta, na Slovenskih železnicah so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.

Na železniški postaji Rimske Toplice je drugič v nekaj več kot tednu dni prišlo do iztirjenja vlaka, poročata Delo in RTV Slovenija. Na praktično istem mestu sta se minuli teden iztirila madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka, a med okoli 200 potniki na vlaku nihče ni bil poškodovan. Takrat je generalni direktor SŽ Dušan Mes ocenil, da ni šlo za napako na infrastrukturi, ampak najverjetneje na vagonih.