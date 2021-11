Na Pošti pred prazniki priporočajo pravočasno oddajo pošiljk in spletne nakupe

Predstavniki Pošte Slovenije strankam priporočajo, da paketne pošiljke za naslovnike v Sloveniji oddajo do 10. decembra, za tujino pa do 1. decembra. Ker je v tem času zaradi praznikov večji tudi promet pisemskih pošiljk, svetujejo, da uporabniki te za naslovnike v Sloveniji oddajo do 15. decembra, za naslovnike v tujini pa do 6. decembra. Za nujne pošiljke predlagajo izbiro storitve hitre pošte, pri pošiljanju vseh vrst pošiljk za tujino pa izbiro prednostne storitve.

Do leta 2025 naj bi v Evropski uniji in Veliki Britaniji količine narasle na 20 milijard paketov.

Lani na evropskem paketnem trgu presežena meja desetih milijard paketov v segmentu pošiljk od podjetij do strank

Po podatkih Mednarodne poštne korporacije (IPC) je bila v letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, na evropskem paketnem trgu presežena meja desetih milijard paketov v segmentu pošiljk od podjetij do strank (B2C). Rast je bila bistveno višja kot v preteklih letih.

Trend se nadaljuje tudi letos, do leta 2025 pa naj bi v Evropski uniji in Veliki Britaniji količine narasle na 20 milijard paketov. Epidemija je tako rast na paketnem trgu pospešila za štiri do šest let, saj bodo količine, ki so bile pred epidemijo napovedane za leto 2029, dosežene že v letu 2023. Kot ob tem poudarjajo na Pošti Slovenije, podobne stopnje rasti kot v evropskih državah veljajo tudi za Slovenijo.

Slovenija lani zaznala 72-odstotni delež spletnih kupcev

Za primerjavo, na prvem mestu je bila Velika Britanija z 92 odstotki. Poročilo navaja, da v Sloveniji v obdobju enega četrtletja 30 odstotkov kupcev na spletu nakupuje enkrat do dvakrat, 18 odstotkov od trikrat do petkrat, približno 11 odstotkov pa šestkrat ali večkrat. Slovenci sicer največ nakupujejo na domačem in ostalih trgih EU.

Po besedah direktorja prodaje pri slovenski pošti Boštjana Perneka so lani zaradi omejitev trgovinske dejavnosti in izrazite selitve na spletne platforme zaznali več kot 40-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom, od novembra lani do januarja letos pa je bil v najbolj obremenjenih dneh obseg paketnih pošiljk tudi podvojen. Pričakuje, da bo tudi letos ob koncu leta podobna rast kot lani.

Glede na trende v logistiki in naraščajoče spletno nakupovanje se Pošta Slovenije usmerja v gradnjo novih logističnih zmogljivosti, prenovo in širitev paketnega poslovanja ter predelavo in usmerjanje pošiljk, nabavlja logistično opremo, ki ji pomaga učinkoviteje usmerjati povečane količine paketov, digitalizira in avtomatizira poslovanje.

Ob tem v omenjenem državnem podjetju zaposlujejo dodatne kadre za delo v dostavi in v manipulaciji s pošiljkami ter redno obnavljajo in širijo vozni park. Letos so tako odprli logistični pošti v Murski Soboti in na Ptuju, v kratkem je predvidena še ena v Krškem, gradijo pa tudi dobrih 5000 kvadratnih metrov veliko logistično halo na območju poštnega logističnega centra v Ljubljani.