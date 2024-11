Na Pošti Slovenije zasuti s paketi: največ dela imajo ponoči

Od oblačil in obutve, do tehničnih izdelkov, kozmetike, igrač, tudi zimske gume in sani recimo. Na Pošti Slovenije so te dni zasuti s paketi, ki jih Slovenci naročajo ob tako imenovanem črnem petku, ko trgovci spustijo cene, število spletnih naročil pa je zato višje, ocenujejo na Pošti Slovenije, za kakih 30 odstotkov. Največ dela imajo v poštnih centrih prav ponoči. Črni petek je, kot pravijo na pošti, prvi udarni val pred decembrskimi spletnimi nakupi.