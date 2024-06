Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju so zdaj sledili še vsi preostali.

V drugem svežnju bo informativne izračune prejelo 624.279 zavezancev, od tega 105.235 z doplačili, 367.082 z vračili, 151.962 pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V drugi tranši bo skupaj za skoraj 48,8 milijona evrov doplačil in nekaj več kot 273,3 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 464 evrov, povprečni znesek vračila pa 745 evrov, so sporočili iz Fursa.

Glede na datum odpreme se bo rok za ugovor iztekel 1. julija, rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 31. julij, preveč plačano dohodnino pa bo Furs zavezancem prav tako nakazal do 31. julija.

Preverite podatke na informativnih izračunih

Na Fursu zavezance znova opozarjajo, naj podatke na informativnih izračunih natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca.

Če ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov.

Tudi zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor samodejno postal odločba.

V prvem svežnju je medtem aprila informativne izračune dohodnine prejelo 930.749 zavezancev, od tega 130.990 s skupaj 34,9 milijona evrov doplačil, 364.491 pa s skupaj 95,4 milijona evrov vračil. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je bil 29. maj, najpozneje do takrat je finančna uprava tudi izvedla vračila preveč plačane dohodnine. Preostalih 435.268 ni imelo niti vračila niti doplačila dohodnine.

Izračuna pa Furs ne pošlje tistim zavezancem, za katere od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo zavezanci napoved vložiti sami in to najpozneje do 31. julija.