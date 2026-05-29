Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Letos je v prvem svežnju informativne izračune dohodnine prejelo 991.504 zavezancev, od tega 150.192 s skupaj 43,3 milijona evrov doplačili, 384.903 pa s skupaj 100,2 milijona evrov vračili. Preostalih 456.409 zavezancev ni imelo niti vračila niti doplačila dohodnine.

Zavezancem z vračili dohodnine je morala finančna uprava preplačane zneske nakazati na bančne račune najpozneje do danes, rok za plačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere Finančna uprava RS (Furs) od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 31. julija.