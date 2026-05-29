Slovenija

Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani

Ljubljana, 29. 05. 2026 06.22

STA K.H.
Dohodnina

Finančna uprava RS bo na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990.000 zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa.

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Letos je v prvem svežnju informativne izračune dohodnine prejelo 991.504 zavezancev, od tega 150.192 s skupaj 43,3 milijona evrov doplačili, 384.903 pa s skupaj 100,2 milijona evrov vračili. Preostalih 456.409 zavezancev ni imelo niti vračila niti doplačila dohodnine.

Zavezancem z vračili dohodnine je morala finančna uprava preplačane zneske nakazati na bančne račune najpozneje do danes, rok za plačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere Finančna uprava RS (Furs) od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 31. julija.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

