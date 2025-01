Na pošto prva obvestila upravičencem Vzajemne

Do deleža pri statusnem preoblikovanju Vzajemne so po predlani sprejetem zakonu poleg Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) upravičeni vsi, ki so bili na dan 31. decembra 2023 člani Vzajemne. To so vsi zavarovanci, ki so imeli pri Vzajemni na ta dan veljavno vsaj eno zavarovalno pogodbo s trajanjem eno leto ali več.

Med upravičence se deli vrednost kapitala Vzajemne na dan 31. decembra 2023. Delež posameznega upravičenca je določen glede na njegov premijski količnik. Več kot je bilo posamezniku obračunane premije, večji delež pri preoblikovanju zavarovalnice mu pripada. Skupno bo Vzajemna v denarju ali delnicah razdelila približno 96 milijonov evrov.