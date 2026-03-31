Slovenija

Na pošto prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025

Ljubljana, 31. 03. 2026 06.24

Avtor:
STA
Dohodnina

Finančna uprava RS (Furs) bo zavezancem po pošti na dom poslala prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. V njem bodo izračuni za tiste, ki ne uveljavljajo olajšave za vzdrževane družinske člane ter nimajo dohodkov od opravljanja dejavnosti ali katastrskega dohodka. Izračuni za preostale bodo sledili konec maja.

Informativni izračun dohodnine je sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga Furs na podlagi uradnih evidenc, ter podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki mu jih morajo posredovati izplačevalci oz. zavezanci za dohodnino. Ko ga zavezanec prejme, mora preveriti pravilnost podatkov, in če se z njim strinja, v določenem času postane odločba.

Drugi sveženj bo sledil 29. maja.
FOTO: Bobo

Prvi sveženj bodo na pošto odpremili danes in jih lahko zavezanci pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih takoj v začetku aprila. Že danes pa bodo lahko v svoj informativni izračun vpogledali tisti, ki imajo na telefonu naloženo Fursovo aplikacijo eDavki.

Drugi sveženj za tiste, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane oz. so hkrati tudi sami vzdrževani družinski člani ali pa imajo dohodke od opravljanja dejavnosti ali katastrski dohodek, bo sledil 29. maja. Istega dne bodo zavezanci iz prvega svežnja že prejeli morebiti preveč plačano dohodnino vrnjeno na svoje transakcijske račune, tri dni pozneje pa se jim bo iztekel tudi rok za doplačilo.

dohodnina Finančna uprava Furs informativni izračun 2025

Bencin po novem 1,6 in dizel 1,8 evra na liter, omejitev točenja ni več

