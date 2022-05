Na pošto še drugi paket informativnih izračunov dohodnine

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 31. julija.

V prvem svežnju je informativne izračune dohodnine prejelo 989.325 zavezancev, od tega 189.844 s skupaj 35,5 milijona evrov doplačili, 336.817 pa s skupaj 107,8 milijona evrov vračili. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana najpozneje do danes. Preostalih 462.664 zavezancev nima niti vračila niti doplačila dohodnine.