Na pošto še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine

Zavezancem, ki so informativni izračun dohodnine prejeli v prvem svežnju, je finančna uprava preveč plačano dohodnino že vrnila, skrajni rok za vračilo se je iztekel v petek. Skupni znesek vračil je bil 86,7 milijona evrov.

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Da morajo dohodnino doplačati, je pisalo na izračunih za 15,5 odstotka od 959.945 zavezancev iz prvega svežnja. Zahtevani znesek morajo poravnati najpozneje do danes, in sicer v skupnem znesku 29,1 milijona evrov oz. v povprečju 195 evrov vsak. Izjema so zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, saj ta zadrži izvršitev.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 2. avgusta.