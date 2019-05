Na pošto še drugi sveženj izračunov dohodnine za lani

Zavezancem, ki so informativni izračun dohodnine prejeli v prvem svežnju, je finančna uprava preveč plačano dohodnino že vrnila na bančne račune v sredo. Istega dne se je iztekel tudi rok za poravnavo obveznosti do države tistim, ki so morali dohodnino doplačati. Povprečni znesek vračila je bil 258 evrov, povprečni znesek doplačila pa 150 evrov.

Informativne izračune bodo izdali rezidentom Slovenije, ki so zavezanci za vložitev dohodninskih napovedi in so torej imeli v preteklem letu kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek. To je okoli 1,5 milijona ljudi.

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere finančna uprava od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o odmeri dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in sicer v času od 15. junija do 1. avgusta. Obrazec napovedi je dostopen na vseh finančnih uradih oz. izpostavah in na spletni strani Fursa.