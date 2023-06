Kavcijski sistem: ministrstvo in zbornica vsak na svojem bregu

Okoljskih ciljev EU ne bomo mogli doseči brez uvedbe kavcijskega sistema, so na posvetu v državnem svetu opozorili predstavniki ministrstva in nevladnih organizacij. Na drugi strani so v Zbornici komunalnega gospodarstva prepričani, da je mogoče te cilje doseči z nadgradnjo obstoječega sistema ločenega zbiranja in sortiranja embalaže.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo že izvajajo aktivnosti glede uvedbe kavcijskega sistema za embalažo pijač z namenom doseganja okoljskih ciljev, ki jih predpisuje EU. Do leta 2025 bi moralo biti ločeno zbranih odpadnih plastenk glede na količino danih plastenk na trg 77 odstotkov, do leta 2030 pa že 90 odstotkov.

Kot je na posvetu v državnem svetu dejal državni sekretar na omenjenem ministrstvu Uroš Vajgl, smo v Sloveniji po ločenem zbiranju embalaže v EU na samem vrhu, a ciljev ne bomo mogli doseči drugače kot z uvedbo kavcijskega sistema, ki ga sicer za plastenke in pločevinke za enkratno embalažo s prostornino do treh litrov predpisuje tudi nov predlog EU uredbe o embalaži in odpadni embalaži. "Sistem vračila kavcije je okoljska spodbuda, katere namen je spodbujati krožno gospodarstvo in zmanjšati onesnaževanje z uporabljeno embalažo. Zasnovan je tako, da se z njim spodbuja vračanje te embalaže, tako da državljanom ponudimo vračilo kavcije," je pojasnil.

icon-expand Plastenke FOTO: Dreamstime

Izkušnje drugih držav po njegovih besedah potrjujejo, da dobro zastavljeni tovrstni sistemi zagotavljajo zelo visok delež zbiranja predvsem plastenk in pločevink. V Evropi ima kavcijski sistem trenutno uvedenih 13 držav, večina ostalih pa v zvezi s tem pripravlja zakonodajo ali pa jo je že sprejela. "Vemo, da je za začetek učinkovitega izvajanja potrebnih od 18 do 24 mesecev po pridobitvi upravljavca kavcijskega sistema," je navedel Vajgl. Uvedbo kavcijskega sistema poleg izpolnjevanja okoljskih ciljev narekuje tudi zmanjšanje smetenja v okolju, je v predstavitvi poudarila generalna direktorica direktorata za okolje na ministrstvu za okolje Tanja Bolte. Vzorčenje vsebnosti smetnjakov letošnjo zimo je namreč po njenih besedah pokazalo, da v njih največkrat najdemo prav vsebnike pijač, ko so tetrapaki in plastenke.