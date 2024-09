Na posvetu o nasilju v družini o različnih vidikih problematike in možnih rešitvah

Spomnil je še, da je Slovenija pred leti ratificirala konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in se s tem tudi na ravni mednarodnega prava zavezala, da bo to nasilje dosledno preganjala.

"Nasilje v družini je težava, ki presega meje posameznih domov, hiš in stanovanj. Gre za kršitve Splošne deklaracije človekovih pravic po osebni varnosti, dostojanstvu in enakih pravicah, kar nam, pristojnim institucijam, nalaga dolžnost, da zaščitimo žrtev, ukrepamo proti povzročitelju, predvsem pa vsem vpletenim poskušamo omogočiti življenje brez nasilja in zlorab," je izpostavil Jušić.

Predstavnike policije, ministrstva za notranje zadeve, centrov za socialno delo ter sodnikov in tožilcev sta uvodoma nagovorila generalni direktor policije Senad Jušić in državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle .

Po besedah sekretarke Heferlejeve je treba tematiko nasilja v družini obravnavati z vso resnostjo in se odločno soočiti z izzivi na tem področju. "Nasilje v družini je problem, ki presega zgolj fizične posledice, prizadene tudi posameznikovo duševnost, dostojanstvo in osnovno človečnost," je dejala. Boj proti nasilju v družini pa ni stvar oziroma pristojnost samo ene institucije, organizacije ali sektorja. "Je boj vseh ljudi, ki zahteva sodelovanje, podporo in angažiranost celotne skupnosti. Le skupaj lahko ustvarimo varno okolje za vse državljane," je poudarila.

Letošnji posvet je prvič vključeval umetniški pristop, gledališko predstavo Pet vrst tišine, v kateri so igralci v prostorih Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici prikazali doživljanje žrtev nasilja v družini. "Ta inovativna zasnova, ki povezuje umetnost in stroko, je omogočila globlji vpogled v notranji svet žrtev in njihovih stisk, ki jih pogosto težko opišemo z besedami," so v sporočilu za javnost zapisali na Policiji.

Ob tem poudarjajo, da je za Policijo obravnava nasilja v družini ena od prednostnih nalog, saj gre za dejanje, ki ne ogroža zgolj telesnega in duševnega zdravja posameznika, temveč ima tudi dolgoročne negativne posledice za celotno družbo. Nasilje v družini pogosto poteka za zaprtimi vrati in ostaja skrito, zato je ključnega pomena, da Policija kot prva odgovorna institucija deluje hitro, strokovno in zakonito ter hkrati z veliko mero empatije do žrtev, so še zapisali.

Poudarili so tudi pomen preventivnega ravnanja in ozaveščanja. Jušić je ob tem opozoril, da morajo pristojne službe pozornost nameniti tudi povzročiteljem. "Iskati moramo vzroke za nasilno vedenje in znake nasilja kot družba že zgodaj, pri prvih pojavih, obsoditi ter nasilnežem zagotoviti ustrezno obravnavo, tudi pomoč," je dejal.

V Policiji žrtve in priče nasilja ves čas spodbujajo k prijavi. Ta je namreč ključna, da so pristojni o nasilju sploh obveščeni in da lahko ukrepajo. "Da pa bi žrtve dogodek prijavile, morajo imeti zaupanje v delo naših služb, verjeti morajo, da jih bomo pred nasiljem uspešno zaščitili," je še poudaril generalni direktor Policije.