Na posvetu o šolski prehrani izpostavili pomen upoštevanja vseh veroizpovedi

Poleg analize jedilnikov je delovna skupina med lanskim novembrom in januarjem izvedla spletno anketo znotraj islamske skupnosti med 1840 starši osnovnošolcev. Po navedbah Porić so tudi vprašani opozarjali, da šole ne upoštevajo prehranskih omejitev, ki temeljijo na verskem prepričanju. Poleg tega je izpostavila, da se otroci, ki s sovrstniki ne morejo zaužiti obroka, počutijo diskriminirano.

Delovna skupina pod okriljem Islamske skupnosti v Sloveniji je med februarjem in aprilom analizirala jedilnike osnovnih šol. Med drugim so ugotovili, da je večina osnovnih šol (89 odstotkov) na pepelnično sredo, ko katoliki ne jedo mesa, učencem nudila brezmesni oziroma ribji jedilnik, torej so upoštevali krščansko tradicijo. "Pomembno je, da se tak pristop zagotovi vsem," je ob današnji predstavitvi raziskave dejala vodja delovne skupine Ela Porić .

Predstavitvi raziskave je v muslimanskem kulturnem centru sledil posvet, na katerem je predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Mojca Mihelič izpostavila, da so "šole v taki krizi, da se težko ukvarjajo še s prehrano". Pogoj za to, da lahko pripravljajo kakovostne jedilnike, so dobri zaposleni. Tako je dejala, da je v Ljubljani kakovostna nabava hrane mogoča, medtem ko je šolam kakovostne surovine na periferiji države zelo težko zagotoviti.

Čeprav se šole trudijo zagotavljati zdravo prehrano in je ta po oceni Mihelič v šolah zgledno urejena, je izpostavila, da so šole najprej vzgojno-izobraževalne ustanove. Je pa ravnatelje šol pozvala k transparentnosti pri objavi jedilnikov in njihovo pravočasno objavo, kar omogoča učencem lastne prilagoditve.

Profesor na fakulteti za družbene vede Aleš Črnič, ki preučuje kulture in religije, sicer razume, da se ravnatelji ob vseh težavah v šolstvu ne zmorejo ukvarjati še s prehrano brez svinjine. Hkrati pa je poudaril, da gre za sistemsko vprašanje, ki bi ga država morala rešiti. "Tukaj govorimo o ustavni materiji, pri ustavno zagotovljenih pravicah pa ne more biti srednje poti, minimalni standard mora biti izpopolnjen," je izpostavil Črnič.

Predstavnik ministrstva za vzgojo in izobraževanje Aleš Ojsteršek je ocenil, da gre za pomembno raziskavo. "Zdi se mi, da se odpira prostor, kjer bi lahko bil konstruktiven dialog tudi v duhu pričakovanj islamske skupnosti," je dejal. Izpostavil je, da je pri sistemskih rešitvah na tem področju pomembno tudi stališče ministrstva za finance, ki mora za spremembe zagotoviti sredstva.

Po oceni profesorja s fakultete za socialno delo Sreča Dragoša pa "zelo verjetno ne gre za denarni problem", ampak za pomanjkanje politične podpore politiki multikulturalizma, ki je v Sloveniji po njegovih besedah ni.