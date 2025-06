Na posvetu RKS izpostavili potrebo po sodelovanju in medsebojni pomoči

Po Tednu Rdečega križa, ki so ga obeležili s številnimi brezplačnimi delavnicami, preventivnimi zdravstvenimi meritvami in izobraževanji po celi Sloveniji ter tridnevnem državnem preverjanju znanj prve pomoči za visokošolske zavode ter srednje in osnovne šole v Črnomlju, je v Ljubljani potekal še drugi nacionalni posvet o pomenu in vlogi Rdečega križa Slovenije.

V prvem delu posveta, ki je v sredo potekal na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, so sodelujoči obravnavali teme ne le prihodnosti, ampak tudi sedanjosti. Edvin Skrt z ministrstva za zunanje in evropske zadeve je skozi številne primere nanizal dokaze, kako zelo je humanitarna pomoč pomembna in potrebna ne le za okrevanje, ampak tudi za krepitev skupnosti, so sporočili z Rdečega križa Slovenije (RKS).

Po ogledu kratkega filma o projektu Prva pomoč – povsod in za vsakogar, ki ga je RKS v sodelovanju z ministrstvom za obrambo predvajal v izbranih občinah Bosne in Hercegovine, sta o projektu spregovorila tudi idejni vodja Bojan Pipenbaher z ministrstva in strokovni vodja projekta Primož Velikonja z RKS.

Tanja Tofil z uprave za zaščito in reševanje je predstavila strategijo EU za pripravljenost in na nekaj primerih ponazorila, kako lahko skupaj prispevamo k temu, da bo jutri vseh nas nekoliko bolj varen in miren.

Predsednica RKS Ana Žerjal in dekanja ljubljanske zdravstvene fakultete Martina Oder sta podpisali memorandum o sodelovanju, ki med drugim zajema sodelovanje na področju prve pomoči, odziv na različne nesreče in ozaveščanje glede pomena zdravja.