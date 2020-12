»Na pot katalogoma Jadran in Mediteran 2021«

Na pragu novega leta, v katerem bo turistična agencijaKompas praznovala častitljivih 70 let svojega obstoja, sta izšla kataloga Jadran in Mediteran 2021.

V Kompasu se spominjajo skupnih poti od Putnika do danes in ugotavljajo, da ljubezen do ustvarjanja najlepših počitnic in potovanj nikoli ne mine, da je strast, ki povezuje njih in njihove potnike, vedno enako goreča in da je skupaj z njimi ustvarjanje doživetij zares imenitno in vedno navdihujoče.

V vseh teh letih je Kompas izdal nešteto katalogov, ki jih je vsako leto znova pripravljal skrbno, inovativno, v želji, da predstavi vedno kaj novega, da se doživi kaj posebnega in da se raziskuje ta naš svet na tisoč in en način, skupaj z njegovimi potniki, in vedno s kompasom.

Danes vabi k odpiranju počitniške ponudbe za leto 2021, ki jo predstavljata kataloga Mediteran in Jadran 2021.

V Kompasu so pospremili vstop v #Kompasovih70 in oba kataloga na pot z mislijo, da »prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj« (E. Roosvelt).

Zapisali so, da svoj 70-rojstni dan praznujejo skupaj z vsemi potniki, skupaj z zaposlenimi, ki predano in z ljubeznijo ustvarjajo Kompasove zgodbe, skupaj s Kompasovimi upokojenci ter skupaj z vsemi njihovimi spoštovanimi partnerji, ki jih prav vse razumejo kot svoje sopotnike. Pripravili so privlačno nagrado v vrednosti 5.000 EUR za najboljšo potovalno in/ali počitniško zgodbo, vsak mesec pa bodo prve rezervacije tistega meseca obdarili s PRESENEČENJI, ki jih pripravljajo skupaj s partnerji.

Seveda je najpomembnejša ponudba, ki, kot vedno, misli na vse, od družinsko razigranih počitnic v Kompasovih klubih do mirnejših za seniorje, zaljubljenih za pare, pa za tiste, ki radi uživajo v kulinariki in okušajo nove jedi ali raziskujejo in so vedno aktivni, skratka, ponudba je za vse generacije in vse okuse. Lepotaizbranih destinacij je neskončna, potnikova izbira pa vedno najboljša, zagotavljajo.

Posebej bi radi opozorili, da so se zavezali k trajnostnemu turizmu, zato v Kompasu katalogov ne tiskajo več, hkrati pa se trudijo vključiti vse več trajnostnih destinacij in nastanitvenih kapacitet. Digitalni mini vodniki bodo potnike spremljali na mediteranske destinacije, to je posebno darilo potnikom za Kompasov rojstni dan.

»Ostanite z nami naš sopotnik tudi v prihodnje«, pravijo. »Prelistajte kataloga, posvetujte se in odločite, vse drugo pa prepustite nam na poti uresničitve vaših sanj.«

Ker je prihodnost na strani tistih, ki verjamejo v lepoto svojih sanj.



Z vami že #Kompasovih70 let

Naročnik oglasa je Kompas d.d.